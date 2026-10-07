മുഹമ്മദ് നിയാസലിക്ക് 1.71 കോടിയുടെ യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഫെലോഷിപ്

മുഹമ്മദ് നിയാസലിക്ക് 1.71 കോടിയുടെ യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഫെലോഷിപ്text_fields
പൂക്കോട്ടുംപാടം: കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ് പൂർവവിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് നിയാസലിക്ക് 1.71 കോടി രൂപയുടെ (യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ) മേരി സ്ലോഡോവ്സ്ക-ക്യൂറി ആക്ഷൻസ് (MSCA Gen-Q) അന്താരാഷ്ട്ര ഫെലോഷിപ് ലഭിച്ചു. ജർമനിയിലെ പ്രശസ്തമായ കാൾസ്റൂഹെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലാണ് പ്രഫ. ഡേവിഡ് ഹംഗറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാലു വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിനായി അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാവിറ്റി-കപ്പിൾഡ് അപൂർവ എർത്ത് അയോൺ ഡോപ്ഡ് മോളിക്യുലാർ കോംപ്ലക്സുകളിലെ ദീർഘകാല ക്വാണ്ടം ഓർമകളും കൂട്ടായ പ്രതിഭാസങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഗവേഷണം. നിലവിൽ ഭോപാൽ ഐസറിൽ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. അമരമ്പലം കവളമുക്കട്ട സ്വദേശികളായ മച്ചിങ്ങൽ ഷൗക്കത്തലി-ജംഷീറ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. പാരിസിൽ എം.എ സി.എ പിഎച്ച്.ഡി ഫെലോയായ ഷാനിലയാണ് ഭാര്യ.
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