Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightAchievementschevron_rightഎം.എ അറബിക്: നിദ ഹനാൻ...
    Achievements
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 5:35 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 5:36 PM IST

    എം.എ അറബിക്: നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിലിന് ഒന്നാം റാങ്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    എം.എ അറബിക്: നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിലിന് ഒന്നാം റാങ്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    പെരിന്തൽമണ്ണ: കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി എം.എ അറബിക്കിന് പി.ടി.എം ഗവ. കോളജ് വിദ്യാർഥിനി നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനിയാണ്.

    മലപ്പുറം എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജില്ലാ ഓഫിസർ കാരാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ജമാലിന്റെയും കെ.പി. റഹീമയുടെയും മകളാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണ സലഫി മദ്റസ അധ്യാപികയും വിസ്ഡം ഇസ്‍ലാമിക് ഗേൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: മുജാഹിദ് ബിനു ജമാൽ, ഹാരിസ് ബിനു ജമാൽ, റിദ ഹനാൻ, ഫിദ ഹനാൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rank holdercalicut university
    News Summary - Nida Hanan Karattil secures first rank in MA Arabic
    Similar News
    Next Story
    X