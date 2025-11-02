എം.എ അറബിക്: നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിലിന് ഒന്നാം റാങ്ക്

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 2 Nov 2025 5:35 PM IST
Updated Ondate_range 2 Nov 2025 5:36 PM IST
എം.എ അറബിക്: നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിലിന് ഒന്നാം റാങ്ക്text_fields
News Summary - Nida Hanan Karattil secures first rank in MA Arabic
പെരിന്തൽമണ്ണ: കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി എം.എ അറബിക്കിന് പി.ടി.എം ഗവ. കോളജ് വിദ്യാർഥിനി നിദ ഹനാൻ കാരാട്ടിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനിയാണ്.
മലപ്പുറം എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജില്ലാ ഓഫിസർ കാരാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ജമാലിന്റെയും കെ.പി. റഹീമയുടെയും മകളാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണ സലഫി മദ്റസ അധ്യാപികയും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഗേൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: മുജാഹിദ് ബിനു ജമാൽ, ഹാരിസ് ബിനു ജമാൽ, റിദ ഹനാൻ, ഫിദ ഹനാൻ.
