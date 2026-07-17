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    Posted On
    date_range 17 July 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 9:55 AM IST

    'ദിവസം 17 മണിക്കൂർ പഠനം!' 720-ൽ 715 മാർക്കോടെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്; വിജയരഹസ്യം പങ്കുവെച്ച് ആര്യൻ ഗുപ്ത

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    ദിവസം 17 മണിക്കൂർ പഠനം! 720-ൽ 715 മാർക്കോടെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്; വിജയരഹസ്യം പങ്കുവെച്ച് ആര്യൻ ഗുപ്ത
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    ദേശീയതലത്തിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഫലം നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ 11.21 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ മാറ്റുരച്ച ഈ കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ആര്യൻ ഗുപ്തയും ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള പൻഷുൽ ബൻസാലും 720-ൽ 715 മാർക്ക് വീതം നേടി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് (AIR 1) കരസ്ഥമാക്കിയത്.

    തന്റെ ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും അർപ്പണബോധത്തെയും കുറിച്ച് ആര്യൻ ഗുപ്ത മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഡോക്ടർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ വലിയ നേട്ടം ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നാണ് ആര്യൻ പറയുന്നത്. ദിവസവും 16 മുതൽ 17 മണിക്കൂർ വരെയായിരുന്നു ഈ മിടുക്കന്റെ പഠനസമയം. കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച നാളുകളിൽ ഉറക്കം പോലും പലപ്പോഴും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആര്യൻ ഓർക്കുന്നു. തന്റെ അധ്യാപകർ നൽകിയ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തന്നെ ഈ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അധ്യാപകരെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കുകയാണ് മറ്റ് പരീക്ഷാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആര്യൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ രംഗം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ ആര്യന് ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. തനിക്കൊരു കാൻസർ രോഗവിദഗ്ദ്ധൻ ആകാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ആര്യൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശി മരണപ്പെടുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന ആ വലിയ നഷ്ടമാണ് കാൻസർ രോഗത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാകണമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം ആര്യന്റെ മനസ്സിൽ പാകിയത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം റാങ്കിലൂടെ അവൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    നിരവധി വിവാദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർത്തിയായത്. മെയ് 9-ന് നടന്ന പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കുകയും തുടർന്ന് വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ജൂൺ 21-ന് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുകയുമായിരുന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയായി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ (1.7 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ) യോഗ്യത നേടിയത്; ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും 43 പേരും വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:neetNEET UgSuccess StoryachievementNEET topperNEET UG ResultsNEET UG topper
    News Summary - NEET topper Aryan Gupta shares secret to success
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