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    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ചൂ​ടും പ്ര​കാ​ശ​വും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കുന്ന ‘സ്മാർട്ട് വിൻഡോ’; ​നേട്ടവുമായി പൊന്നാനി എം.ഇ.എസ് കോളജ് ഗവേഷക സംഘം

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    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ചൂ​ടും പ്ര​കാ​ശ​വും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കുന്ന ‘സ്മാർട്ട് വിൻഡോ’; ​നേട്ടവുമായി പൊന്നാനി എം.ഇ.എസ് കോളജ് ഗവേഷക സംഘം
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    ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഡോ. ​സ്മാ​ഗു​ൽ ക​രാ​ഷോ​നോ, ഡോ. ​പി. ജ​യ​റാം, എ​സ്. ശ്രീ​ദേ​വി എ​ന്നി​വ​ർ

    പൊ​ന്നാ​നി: പു​റ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യ്ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ചൂ​ടി​ന്റെ​യും പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​ക്ക് സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ൻ​ഡോ’ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഇ.​എ​സ്. കോ​ള​ജി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ നേ​ട്ടം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടേ​റി​യ വേ​ന​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ർ​ദ്ര​ത​യും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ൻ​ഡോ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘം നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ചൂ​ടും പ്ര​കാ​ശ​വും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ൻ​ഡോ​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ൽ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഹീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​യ്ക്കാ​നും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ കു​റ​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ‘ഗ്രീ​ൻ ബി​ൽ​ഡി​ങ്’ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    പു​റ​ത്തെ താ​പ​നി​ല​യ്ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ൻ​ഡോ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ-​താ​പ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ്വ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കും. മ​നു​ഷ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ലെ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​റെ​ഡ് (ചൂ​ട്), അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ് ര​ശ്മി​ക​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം കു​റ​യ്ക്കാ​നും മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം പ്ര​കാ​ശം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യ്ക്ക് ക​ഴി​യും.

    എം.​ഇ.​എ​സ്. പൊ​ന്നാ​നി കോ​ള​ജ് ഫി​സി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മാ​റ്റ​ർ ഫി​സി​ക്സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി’​യി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ലാ​ബ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ൻ​ഡോ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​തെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘം പ​റ​യു​ന്നു. നോ​ർ​വേ​യി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ (ഐ.​എ​ഫ്.​ഇ) യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച റെ​യ​ർ എ​ർ​ത്ത് ഹൈ​ഡ്രൈ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നൂ​ത​ന നേ​ർ​ത്ത ഫി​ലി​മു​ക​ളാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫി​സി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം ഗ​വേ​ഷ​ക എ​സ്. ശ്രീ​ദേ​വി​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​മാ​യ​ത്.എം.​ഇ.​എ​സ്. പൊ​ന്നാ​നി കോ​ളേ​ജ് ഫി​സി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ. ഡോ. ​പി. ജ​യ​റാ​മും നോ​ർ​വേ​യി​ലെ ഐ.​എ​ഫ്.​ഇ​യി​ലെ ഡോ. ​സ്മാ​ഗു​ൽ ക​രാ​ഷോ​നോ​വു​മാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​യ എ​ൽ​സെ​വി​യ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ​ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് സോ​ളാ​ർ എ​ന​ർ​ജി മ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ളാ​ർ സെ​ൽ​സ് എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശാ​സ്ത്ര ജേ​ണ​ലി​ന്റെ പു​തി​യ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. എം.​ഇ.​എ​സ്. കേ​ര​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ. ബി​ജു, മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​വി.​യു. അ​മീ​റ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എം.​കെ. സാ​ബി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി.

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    News Summary - MES Ponnani College Researchers Develop Energy Saving Smart Window
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