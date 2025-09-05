Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:16 PM IST

    മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജേ​ർ​ണ​ലി​ൽ

    മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജേ​ർ​ണ​ലി​ൽ
    ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ക​റു​ക​പ്പാ​ട​ത്ത്

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജേ​ർ​ണ​ലി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്റ​റി​ലെ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഡോ. ​സോ​ഹ യൂ​സ​ഫു​മൊ​ത്ത് മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങും രാ​മ​ൻ സ്പെ​ട്രോ​സ്കോ​പി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ടി​ഷ്യു​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യി​ൽ നി​ന്നും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന മാ​തൃ​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഹാ​ർ​വാ​ർ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് പ്രൊ​ജ​ക്ട് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ലേ​സ​ർ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ​ജ​റി​യു​ടെ ( എ.​എ​സ്.​എ​ൽ.​എം.​എ​സ്) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പി​യ​ർ റി​വ്യൂ​ഡ് ജേ​ർ​ണ​ലാ​യ ലേ​സേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ സ​ർ​ജ​റി ആ​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​സി​ന്റെ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ എ​ഡി​റ്റേ​ഴ്സ് ചോ​യി​സ് ആ​യാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് ക​റു​ക​പ്പാ​ട​ത്ത് ചാ​ലി​ൽ സ​ഫ​റു​ല്ല​യു​ടെ​യും ജു​മൈ​ല​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പോ​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    TAGS:publishedMalayali studentresearch paperAmerican journalist
    News Summary - Malayali student's research paper published in American journal
