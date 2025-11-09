Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:16 AM IST

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം; മു​ന്നേ​റി മ​ല​പ്പു​റം

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ പൂ​ങ്കാ​വ് എം.​ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് മുന്നിൽ
    പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിലെ മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം ദി​നം കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്നു. 221 മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 39 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 308 പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ 294 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് 291 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​രു​ന്നു. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് 11ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ പൂ​ങ്കാ​വ് എം.​ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് 50 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 41 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​മു​ണ്ട എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 38 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മു​ണ്ട്. എ​സ്.​ടി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ര​ട്ട​യൂ​ർ ഇ​ടു​ക്കി​യാ​ണ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്; 37 പോ​യ​ന്‍റ്. കൊ​ല്ലം പു​ത്തൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 34 പോ​യ​ന്‍റ് നേ​ടി അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:Edu NewsachievementState School Science Fair
    News Summary - malappuram is leading on state school science fair
