Madhyamam
    Achievements
    Achievements
    Posted On
    date_range 7 March 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 12:07 PM IST

    സിവിൽ സർവിസ്; കുട്ടനാടിന് അഭിമാനമായി അലൻ സിബിയും ഷാലുവും

    സിവിൽ സർവിസ്; കുട്ടനാടിന് അഭിമാനമായി അലൻ സിബിയും ഷാലുവും
    അ​ല​ൻ സി​ബി, ഷാ​ലു ജോ​സ​ഫ്

    ആലപ്പുഴ: സിവിൽ സർവിസ് പരീക്ഷ റാങ്ക് തിളക്കത്തിൽ കുട്ടനാടിന് അഭിമാനമായി അലൻ സിബിയും ഷാലു ജോസഫും. ചമ്പക്കുളം സിബി ജോസഫിന്‍റെയും (റിട്ട. എയർഫോഴ്സ് ഓണററി ഫ്ലൈയിങ് ഓഫിസർ) അധ്യാപിക മെർലിയുടെയും മകനായ അലൻ സിവിൽ സർവിസ് പരീക്ഷയിൽ 289 ാംറാങ്ക് നേടി.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ.എ.എസിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഐ.പി ആൻഡ് ടി.എ.എഫ്. എസിലാണ് ഇടം നേടിയത്. രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് ഇക്കുറി റാങ്ക് നേടിയത്. സഹോദരൻ: പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി ആൽബിൻ സിബി.

    കാവാലം കുന്നുമ്മ കിഴക്ക് മൂലയിൽ ജോസഫ് ജോസഫിന്‍റെയും (റിട്ട. എസ്.ഐ) റോസമ്മ ജോസഫിന്‍റെയും ഇളയ മകളാണ് ഷാലു. പാലാ അൻഫോൻസ കോളജിൽനിന്ന് യു.ജി അഞ്ചാം റാങ്കും ബംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് കോളജിൽനിന്ന് പി.ജി ഒന്നാം റാങ്കും നേടിയ ഷാലു മൂന്നാം ശ്രമത്തിലാണ് ഐ.എ.എസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. സഹോദരൻ ഷാലിൻ.

    TAGS:civil servicekuttanad
