Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    15 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 1:50 PM IST

    സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൊലീസ് സേനയിലേക്ക്

    Achievement
    മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ദ​ർ​ശും അ​ഷി​നും

    Listen to this Article

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലേ​ക്ക്. പ​ന​ങ്ങാ​ട് നോ​ർ​ത്തി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ചോ​യി​മ​ട​ത്തും​പൊ​യി​ൽ ദി​നേ​ശ​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ആ​ദ​ർ​ശും (28) അ​ഷി​നു​മാ​ണ് (25) ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​രേ​ദി​വ​സം പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് സേ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ന് അ​ച്ഛ​ൻ ദി​നേ​ശ​നും അ​മ്മ അ​ജി​ത​കു​മാ​രി​യും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​വ​രും ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കു​ള്ള നി​യോ​ഗം. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​മ്പ​യി​ലു​മാ​ണ് ഡ്യൂ​ട്ടി. ആ​ദ​ർ​ശ് പോ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഷി​ൻ പ്ല​സ് ടു ​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ ജോ​ലി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​തും റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​തും. അ​ഷി​ൻ വോ​ളി താ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

