Madhyamam
    Achievements
    Achievements
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:48 AM IST

    ആര്യ ഡോക്ടറാകും; പണിയ വിഭാഗത്തിന്‍റെ അഭിമാനം വാനോളം

    ആര്യ ഡോക്ടറാകും; പണിയ വിഭാഗത്തിന്‍റെ അഭിമാനം വാനോളം
    ആ​ര്യ (മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ) അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​ക്കു​മൊ​പ്പം

    പു​ളി​ഞ്ചാ​ൽ (വ​യ​നാ​ട്): വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ കാ​ടും​മേ​ടും ക​ട​ന്ന് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യോ​ട് പ​ട​വെ​ട്ടി നൂ​ൽ​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ര്യ എ​ന്ന മി​ടു​ക്കി ഇ​നി ഡോ​ക്ട​റാ​കും. പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​നൊ​പ്പം വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി​യ ആ​ര്യ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന് പ​ഠി​ക്കും. നെ​ൻ​മേ​നി 13ാം വാ​ർ​ഡ് ചീ​രാ​ൽ താ​ഴ​ത്തൂ​ർ പു​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ വേ​ലാ​യു​ധ​ന്റെ​യും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ആ​ശ​യു​ടെ​യും മൂ​ത്ത​മ​ക​ളാ​ണ് ആ​ര്യ. പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ എം.​ബി.​ബി.​എ​സു​കാ​രി​യാ​യി​രി​ക്കും ആ​ര്യ​യെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ചീ​രാ​ൽ ഗ​വ. മോ​ഡ​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 83 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​​ക്കോ​ടെ​യാ​ണ് 2023ൽ ​പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സ് ജ​യി​ച്ച​ത്. ആ​ദി​വാ​സി ഗോ​ത്ര​മ​ഹാ​സ​ഭ നേ​താ​വാ​യ എം. ​ഗീ​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ മു​ൻ​​കൈ​യി​ലാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യ​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ 68ാം റാ​ങ്കാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റാ​വു​ക​യെ​ന്ന മോ​ഹം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് കോ​ള​ജി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക്വോ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ക. ആ​ര്യ​യു​ടെ പി​താ​വ് മു​മ്പ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ വൈ​കാ​തെ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഫീ​സ് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ആ​ര്യ​യും കു​ടും​ബ​വും പാ​ല​ക്കാ​ട്ടേ​ക്ക് യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ചു. പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത്താ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​റാ​വു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് സ്വ​പ്ന​മെ​ന്ന് ആ​ര്യ യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കും മ​റ്റ് പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള സ​ഹാ​യം നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മ​ട​ക്കം ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ദേ​വ​ഗി​രി കോ​ള​ജി​ൽ പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ര്യ​യു​ടെ പി​താ​വ് വേ​ലാ​യു​ധ​ന് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക്ക​​ളെ ന​ല്ല നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​തി​യാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​മൃ​ത​യാ​ണ് ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​രി.

    News Summary - A girl from paniya community got admission for MBBS
