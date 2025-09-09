Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Achievements
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:31 AM IST

    ‘തു​ല്യ​ത’ വ​ഴി ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ ബി​രു​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ 68കാ​രി​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ​രം

    ‘തു​ല്യ​ത’ വ​ഴി ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ ബി​രു​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ 68കാ​രി​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ​രം
    സാ​ക്ഷ​ര​ത തു​ല്യ​ത പ​ഠി​താ​വ് ജ​ലീ​ല ബീ​ഗ​ത്തി​ന് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി. ഷാ​ഹു​ൽ​ഹ​മീ​ദ് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ൻ തു​ല്യ​ത തു​ട​ർ വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ത്താം ത​ര​വും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യും ബി​രു​ദ​വും ക​ട​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ബി​രു​ദ പ​ഠി​താ​വാ​യ 68കാ​രി​ക്ക് അ​ക്ഷ​ര സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ​രം. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ടൗ​ൺ ക​നി​വ് റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് പ​രി​ധി​യി​ലെ അ​ഷ്റ​ഫ് കേ​യി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ജ​മീ​ല ബീ​ഗ​ത്തെ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ചാ​ത്ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​വി​ദ്യാ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ എം.​എ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ജ​ലീ​ല ബീ​ഗം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സ്നേ​ഹാ​ദ​രം കൈ​മാ​റി.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി.​പി. ശാ​ഹി​ദ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ പി.​വി. മു​സ്ത​ഫ, ബേ​ബി അ​ച്ചു​ത​ൻ, ടി.​ആ​ർ. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, പ്രേ​ര​ക് സു​ബൈ​ദ, വി.​പി. വി​ജ​യ​ശ്രീ, ക്ലാ​സ് ലീ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യ മു​നീ​ർ പി​ത്ത​പെ​രി, കെ. ​നി​യാ​സ്, യു. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്രേ​ര​ക് എ. ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബീ​ഗം ജ​ലീ​ല അ​ഷ്റ​ഫ് കേ​യി ആ​ദ​ര​വി​ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:educationequalityPost Graduationachieved
    News Summary - 68-year-old woman who achieved postgraduate degree through 'equality' wins native respect
