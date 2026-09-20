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    ‘മെസ്റ്റ 2026’ന് ഹൈടെക് വെബ്സൈറ്റ്; തിളക്കമായി പത്താം ക്ലാസുകാരന്റെ കോഡിങ് മികവ്

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    ‘മെസ്റ്റ 2026’ന് ഹൈടെക് വെബ്സൈറ്റ്; തിളക്കമായി പത്താം ക്ലാസുകാരന്റെ കോഡിങ് മികവ്
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    ആ​ര്യ​ന​ന്ദ് കെ. ​ജ്യോ​തി​സ്

    ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ മ​ത്സ​ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം എം.​ഇ.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ന്റ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ''മെ​സ്റ്റ 2026''. യാ​തൊ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചെ​ല​വു​മി​ല്ലാ​തെ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് ഈ ​ഹൈ​ടെ​ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​തേ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യ ആ​ര്യ​ന​ന്ദ് കെ. ​ജ്യോ​തി​സാ​ണ്. മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ സ്വ​യം ജ​ന​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​വി​ധ ഹൗ​സു​ക​ളു​ടെ പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യും റാ​ങ്കിം​ഗും ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

    വേ​ദി​ക​ളി​ലെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ക്ര​മം, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വീ​ഡി​യോ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ മീ​ഡി​യ ഗാ​ല​റി, സ്കൂ​ളി​ലെ ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് മീ​ഡി​യ ടീം ​ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ക​വ​റേ​ജ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ബാ​ഹ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യോ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ തി​ക​ച്ചും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യാ​ണ് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ് ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നാ​യി ''സു​പാ​ബേ​സ്'' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും, ഹോ​സ്റ്റി​ങ്ങി​നാ​യി ''വേ​ഴ്സ​ൽ'' സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ൻ വാ​ങ്ങി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്ങി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ലാ​പ്ടോ​പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി യൂ​ട്യൂ​ബ് വ​ഴി​യാ​ണ് കോ​ഡി​ങ് വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ എ.​ഐ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​വീ​ണ്യം തെ​ളി​യി​ച്ച ആ​ര്യ​ന​ന്ദ്, ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വിം​ഗി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 12 പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ്ണ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളോ​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി നേ​ര​ത്തെ​യും ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത​താ​യി എം.​ഇ.​എ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ബ് ജി​ല്ലാ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഈ ​യു​വ കോ​ഡ​ർ. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ജ്യോ​തി​സ് - വി​ദ്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ്. സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളാ​യ ഗാ​യ​ത്രി, അ​തു​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ്, നി​ഹാ​ൽ കെ.​ടി, ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, ന​സീ​ഫ്, ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ കെ. ​ഹ​ഫ്സ​മോ​ൾ, ഫൈ​സ​ൽ, നി​ഹാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - 10th class student coding project
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