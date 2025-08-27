Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightയു.എസ് തീരുവ: 40...
    Business
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:12 PM IST

    യു.എസ് തീരുവ: 40 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വസ്ത്രകയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    52 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ വ​സ്ത്ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന 40 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്
    US tariffs
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തീ​രു​വ​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ യു.​കെ, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്ക് വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. വ്യാ​പാ​ര മേ​ള​ക​ളി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ​​മേ​ന്മ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​​ക്കാ​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    സ്​​പെ​യി​ൻ, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, പോ​ള​ണ്ട്, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ, റ​ഷ്യ, ബെ​ൽ​ജി​യം, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ.​ഇ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ജ​പ്പാ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 220ൽ ​അ​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ 40 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം.

    52 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ വ​സ്ത്ര ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന 40 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ഹി​തം അ​ഞ്ച്-​ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​തു വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വ​സ്ത്ര വി​പ​ണി 70 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടേ​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ഹി​തം 4.1 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. വ​സ്ത്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​റാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. 16 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടേ​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​സ്ത്ര​വി​പ​ണി. ഇ​തി​ൽ 12.5 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടേ​തും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​യാ​ണ്. 3.25 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടേ​താ​ണ് ക​യ​റ്റു​മ​തി.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നെ​ടും​തൂ​ൺ. സൂ​റ​ത്ത്, പാ​നി​പ​ത്, തി​രു​പ്പൂ​ർ, ഭ​ദോ​ഹി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന വ​സ്ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തും.

    യു.എസ് തീരുവയിൽ മോദിക്കെതിരെ ഖാർഗെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യു.​എ​സ് അ​ധി​ക തീ​രു​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​യെ മോ​ദി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ മ​ല്ലി​കാ​ര്‍ജു​ന്‍ ഖാ​ര്‍ഗെ. മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ‘ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ’ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ന്‍തോ​തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും ഖാ​ര്‍ഗെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് ‘അ​ബ്കി ബാ​ര്‍, ട്രം​പ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​നി​കു​തി ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ 10​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം 2.17 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും. ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മി​ത്. ന​ഷ്ടം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ക​ർ​ഷ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ എ​ന്തു വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​ല​യും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ, ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്ര​മേ​ഖ​ല, ര​ത്‌​നം, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ല്‍ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രും വ​സ്ത്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മാ​ത്രം അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം വ​രെ നേ​രി​ട്ടും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഉ​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കും. ര​ത്‌​ന-​ആ​ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം മു​ത​ല്‍ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം വ​രെ തൊ​ഴി​ലു​ക​ള്‍ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കും.

    മു​മ്പ് യു.​എ​സ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 10 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ സൗ​രാ​ഷ്ട്ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഏ​പ്രി​ല്‍ മു​ത​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു ല​ക്ഷം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ക​ട്ടി​ങ്, പോ​ളി​ഷി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TariffUS Trade TariffIndiaGarment Sector
    News Summary - US tariffs: India to increase garment exports to 40 countries
    Similar News
    Next Story
    X