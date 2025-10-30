Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ണി​ഗ്രാ​മു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ

    മ​ണി​ഗ്രാ​മു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ
    യൂ​നി​മ​ണി ഒ​മാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ബോ​ബ​ൻ എം.​പി, മ​ണി​ഗ്രാം ജി.​സി.​സി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പു​ന്നൂ​സ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ​വി​നി​മ​യ-​വി​ദേ​ശ​നാ​ണ​യ സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യ യൂ​നി​മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള ലീ​ഡി​ങ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മ​ണി​ഗ്രാ​മും ത​മ്മി​ൽ ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​വു​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​നി​മ​യ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യൂ​ണി​മ​ണി ഒ​മാ​ന്റെ ഈ ​ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ വ​ഴി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം മ​ണി​ഗ്രാ​മു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും. നേ​രി​ട്ട് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ല​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ കാ​ഷ് പി​ക്ക​പ്പ് വ​ഴി​യോ തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് യൂ​ണി​മ​ണി ഒ​മാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ബോ​ബ​ൻ എം.​പി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ണി​ഗ്രാ​മി​നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​മാ​നി​ലെ ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ​തു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും സി.​ഇ.​ഒ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യൂ​നി​മ​ണി ഒ​മാ​ന് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 57 ശാ​ഖ​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​ന​കം ഒ​മാ​നി​ലെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സേ​വ​ന​ദാ​താ​വാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ, യൂ​നി​മ​ണി ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ണി​ഗ്രാം മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ഏ​ഷ്യാ പ​സ​ഫി​ക്, സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യാ റീ​ജ്യ​യ​ൻ ഹെ​ഡ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യൂ​നി​മ​ണി​യു​ടെ വി​പ​ണി​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മ​ണി​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലും ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ഹാ​യി​ക്ക​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യൂ​നി​മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ ആ​പ്പി​ൽ മ​ണി​ഗ്രാം സേ​വ​നം ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ണി​ഗ്രാ​മി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 200ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നും യൂ​നി​മ​ണി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

