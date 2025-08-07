Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Aug 2025 8:02 AM IST
    7 Aug 2025 8:04 AM IST

    ദി ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ; അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ർ​ജീ​വ വി​പ​ണി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്
    The Trump Organization
    ഗു​രു​ഗ്രാമിലെ ട്രംപ് ടവറിന്റെ ​ബ്രോഷറിൽനിന്ന്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ട്രം​പ് കു​ടും​ബം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ദി ​ട്രം​പ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന് അ​മേ​രി​ക്ക ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ർ​ജീ​വ വി​പ​ണി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ദി ​ട്രം​പ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി നി​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഗു​രു​ഗ്രാം, പു​ണെ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ, നോ​യി​ഡ, ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ വ​ൻ​കി​ട നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ​ട്രം​പ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​​ൻ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​മാ​സ​മാ​യി ക​മ്പ​നി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024 ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ട്രം​പ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ട്രി​ബേ​ക്ക ഡ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ആ​റി​ല​ധി​കം പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ക​ൽ​പേ​ഷ് മേ​ത്ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ട്രി​േ​ബ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്‌​സ് ദി ​ട്രം​പ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ലാ​ഭം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​നി​യും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. 2012ലാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ ക​മ്പ​നി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഏ​ക​ദേ​ശം 4.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണം വ​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം പു​ണെ, ഗു​രു​ഗ്രാം, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം​വ​രെ മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ട്രം​പ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം. നി​ല​വി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് 11 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​രും.

    X