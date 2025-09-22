Begin typing your search above and press return to search.
    22 Sept 2025 7:20 AM IST
    22 Sept 2025 7:23 AM IST

    നികുതിഭാരം ഇന്നുമുതൽ കുറയും

    ജി.എസ്.ടി: ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച്, 18 ശതമാനം നി​കു​തി സ്ലാ​ബു​ക​ൾ മാ​ത്രം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​മു​ത​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​രെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ വി​ല കു​റ​യു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ നി​കു​തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വ​ൻ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​നാ​ണ് ന​വ​രാ​ത്രി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 28, 12 ശ​ത​മാ​നം ജി.​എ​സ്.​ടി സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​ഞ്ച്, 18 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് നി​കു​തി സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​തു​വ​ഴി 375ഓ​ളം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല കു​റ​യും.

    12 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റും. നെ​യ്യ്, പ​നീ​ർ, ബ​ട്ട​ർ, കെ​ച്ച​പ്പ്, ജാം, ​ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, കാ​പ്പി, ഐ​സ് ക്രീം, ​ടി.​വി, എ.​സി, വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ല കു​റ​യും. ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക്ക മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സാ​ഭാ​രം കു​റ​യും.

    പ​ര​മാ​വ​ധി ചി​ല്ല​റ വി​ല പു​തു​ക്കാ​നോ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന​കം ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​മ​ന്റി​​ന്റെ ജി.​എ​സ്.​ടി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​ത് വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം. ചെ​റു​കി​ട, മ​ധ്യ​നി​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ വി​വി​ധ മോ​ഡ​ൽ കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 70,000 രൂ​പ​മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വി​ല കു​റ​യും.

    ആ​രോ​ഗ്യ, ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ​ക്ക് ജി.​എ​സ്.​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ൻ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ്, സ​ലൂ​ൺ, ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​ർ, യോ​ഗ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. ഹെ​യ​ർ ഓ​യി​ൽ, സോ​പ്പ്, ടാ​ൽ​കം പൗ​ഡ​ർ, ഷേ​വി​ങ് ക്രീം, ​ഷാം​പൂ, ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി​യും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​കും.

    TAGS:GSTNirmala SitharamanGST Council officialMinistry of FinanceTaxation
