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    Tax
    Posted On
    date_range 15 July 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 11:05 AM IST

    വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയാലും നികുതി നൽകണം: എപ്പോഴൊക്കെ?

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    നികുതി നൽകേണ്ട പ്രത്യേക വരുമാനങ്ങൾ
    വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയാലും നികുതി നൽകണം: എപ്പോഴൊക്കെ?
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    പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ 12.75 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നികുതി ദായകർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയല്ല. സെക്ഷൻ 87എ (Section 87A) പ്രകാരമുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും, പ്രത്യേക നിരക്കുകളിൽ നികുതി ചുമത്തുന്ന വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും.

    സെക്ഷൻ 87എ പ്രകാരമുള്ള ഇളവ് സാധാരണ സ്ലാബ് നിരക്കുകളിൽ കണക്കാക്കുന്ന നികുതിക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്ന വരുമാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.

    നികുതി നൽകേണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യേക വരുമാനങ്ങൾ:

    ശമ്പള വരുമാനത്തിന് സെക്ഷൻ 87എ പ്രകാരം ഇളവ് ലഭിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, താഴെ പറയുന്നവയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല:

    • സെക്ഷൻ 111എ പ്രകാരമുള്ള ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (Short-term capital gains).
    • സെക്ഷൻ 112, 112എ പ്രകാരമുള്ള ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം (Long-term capital gains).
    • ലോട്ടറി പോലുള്ളവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.
    • ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.

    നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം 12.75 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും.

    സെക്ഷൻ 87എ എന്നത് സാധാരണ സ്ലാബ് നിരക്കുകളിൽ വരുന്ന വരുമാനത്തിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പ്രത്യേക നികുതി നിരക്കുകൾ ബാധകമായ വരുമാനത്തിന് സാധാരണയായി ഈ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക; സെക്ഷൻ 115ബിബിജെ (115BBJ) പ്രകാരം ഇത്തരം വരുമാനത്തിന് 30 ശതമാനം നികുതിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കൂടാതെ, സെക്ഷൻ 194ബിഎ (194BA) പ്രകാരം ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇതിൽ ടി.ഡി.എസ് (TDS) ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേക നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നതിനാൽ, ആകെ വരുമാനം 12.75 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും സെക്ഷൻ 87എ ഇളവ് ഇതിന് ബാധകമല്ല.

    ഐ.ടി.ആർ (ITR) ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

    ശമ്പള വരുമാനം പരിധിയിൽ താഴെയാണെങ്കിലും, പ്രത്യേക നിരക്കുകളിൽ നികുതി ബാധകമായ എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും ആദായനികുതി റിട്ടേണിൽ (ITR) കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

    മൂലധന നേട്ടം (Capital gains) വരുമ്പോൾ അത് ഹ്രസ്വകാലമാണോ ദീർഘകാലമാണോ എന്ന് കൃത്യമായി തരംതിരിക്കുക. ആസ്തി വാങ്ങിയതും വിറ്റതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക. ആനുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (AIS), ഫോം 26എഎസ് (Form 26AS) എന്നിവയുമായി വിവരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക.

    ലോട്ടറി, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളുകളിൽ കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, 12.75 ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതിയില്ല എന്ന് കരുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം. ഇത് പിന്നീട് ആദായനികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നതിനോ കൂടുതൽ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതിനോ കാരണമാകും.

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    TAGS:incomeITR filingNew tax rulesIncome Tax Exemption
    News Summary - Tax has to be paid even if the annual income is less than 12 lakhs
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