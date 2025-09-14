Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tax
    Posted On
    14 Sept 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 7:32 AM IST

    ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ: നാളെ അവസാന ദിനം

    • ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത് ആ​റു​കോ​ടിയിലധികം റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ
    • റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ലി​ങ് മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ (ഐ.​ടി.​ആ​ർ) പി​ഴ​യി​ല്ലാ​തെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ആ​റ് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഐ.​ടി.​ആ​ർ ഫ​യ​ലി​ങ്, നി​കു​തി അ​ട​ക്ക​ൽ, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ കാ​ളു​ക​ൾ, ലൈ​വ് ചാ​റ്റു​ക​ൾ, വെ​ബ്എ​ക്സ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ട്വി​റ്റ​ർ/​എ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജൂ​ലൈ 31ന​കം റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫോ​മി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ത്ത​വ​ണ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ലി​ങ് മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ 7.28 കോ​ടി ഐ.​ടി.​ആ​റു​ക​ളാ​ണ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. ഐ.​ടി.​ആ​ർ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

