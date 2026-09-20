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    ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​​ന്റ പു​ന​ർ​നി​യ​മ​നം അ​സാ​ധുവെന്ന് ടാ​റ്റ ട്ര​സ്റ്റ്സ്

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    N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons, amidst corporate governance discussions and legal developments involving Tata Trusts
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    എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​രൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നെ വീ​ണ്ടും നി​യ​മി​ച്ച സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ലെ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്ന് ടാ​റ്റ ട്ര​സ്റ്റ്സ്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ​സ് ഓ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഒ.​എ) പ്ര​കാ​രം ട്ര​സ്റ്റ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത ര​ണ്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അ​നു​കൂ​ല വോ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രാ​ളു​ടെ മാ​ത്രം പി​ന്തു​ണ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ കാ​സ്റ്റി​ങ് വോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ട്ര​സ്റ്റ്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം​കൂ​ടി കാ​ലാ​വ​ധി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​മേ​യം ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ് ബോ​ർ​ഡ് 4-1 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ടാ​റ്റ ട്ര​സ്റ്റ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നോ​യ​ൽ ടാ​റ്റ എ​തി​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ വേ​ണു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. ആ​കെ വോ​ട്ടു​നി​ല പ്ര​സ​ക്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​മേ​യം തു​ട​ക്കം​മു​ത​ൽ അ​സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ട്ര​സ്റ്റ്സി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    സൈ​റ​സ് മി​സ്ത്രി കേ​സി​ൽ ഇ​തേ എ.​ഒ.​എ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ട്ര​സ്റ്റ്സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ടാ​റ്റ സ​ൺ​സി​നെ ഓ​ഹ​രി​വി​പ​ണി​യി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ​യും ട്ര​സ്റ്റ്സ് എ​തി​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​യ​മ​നം സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ടാ​റ്റ ട്ര​സ്റ്റ്സി​നു​വേ​ണ്ടി നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ദുഃ​ഖ​ത്തോ​ടെ​യും ഖേ​ദ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് സി​ങ്‌​വി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ്നം സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​പോ​യ​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ഹ​രി​യു​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​കും. ടാ​റ്റ ട്ര​സ്റ്റ്സും ടാ​റ്റ സ​ൺ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സി​ങ്‌​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Tata Trusts Declares N. Chandrasekaran’s Reappointment as Tata Sons Chairman “Invalid and Void Ab Initio”
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