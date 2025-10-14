Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 14 Oct 2025 8:56 AM IST
    14 Oct 2025 8:56 AM IST

    ത​നി​ഷ്ക്​ ‘ഇ​ന്ത്യ വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി’ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    ത​നി​ഷ്ക്​ ‘ഇ​ന്ത്യ വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി’ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ത​നി​ഷ്കി​ന്‍റെ ‘ഇ​ന്ത്യ വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി’ കാ​മ്പ​യി​ന്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ദീ​പാ​വ​ലി ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ, ഡ​യ​മ​ണ്ട്​ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ സേ​വി​ങ്, പ​ഴ​യ സ്വ​ർ​ണം മാ​റ്റി​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സീ​റോ ഡി​ഡ​ക്ഷ​ൻ, നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ർ​ധ​ന​ ബാ​ധി​ക്കാ​തെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ബു​ക്കി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഓ​ഫ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല ഷോ​പ്പി​ങ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ്​ ​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദീ​പാ​വ​ലി​യു​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​നെ​ന്ന്​ ത​നി​ഷ്ക്​ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മേ​ധാ​വി ആ​ദി​ത്യ കെ​ജ്​​രി​വാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​നി​ഷ്കി​ന്‍റെ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, ദോ​ഹ, മ​സ്ക​ത്ത്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

