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    വരവ് കുറഞ്ഞു, ആവശ്യക്കാർ ഏറി; ചെറുനാരങ്ങ വില കുതിക്കുന്നു

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    വരവ് കുറഞ്ഞു, ആവശ്യക്കാർ ഏറി; ചെറുനാരങ്ങ വില കുതിക്കുന്നു
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    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ വി​ല കു​തി​ക്കു​ന്നു. ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ കി​ലോ​ക്ക് 260- 300 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​ല. വ​ലി​പ്പം കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ണ്​ തീ ​വി​ല. മൊ​ത്ത വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ത് കി​ലോ​ക്ക് 240 രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ര​ങ്ങ​യു​ടെ വ​ര​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. കൊ​ടും​ചൂ​ടും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും മൂ​ലം വി​പ​ണി​യി​ൽ നാ​ര​ങ്ങ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. നാ​ര​ങ്ങ വി​ല കൂ​ടി​യ​ത് ലൈം ​ജ്യൂ​സ്, സ​ർ​ബ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്ക് കി​ലോ​ക്ക് 60 രൂ​പ ആ​യ​തോ​ടെ നാ​ര​ങ്ങ വെ​ള്ള​ത്തി​നും വി​ല കൂ​ട്ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ കൃ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നാ​ര​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ കൃ​ഷി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​താ​യി ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ തെ​ങ്കാ​ശി സ്വ​ദേ​ശി​നി മ​ഹേ​ശ്വ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​വ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ നാ​ര​ങ്ങ ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. കൃ​ഷി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഉ​യ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ പു​തു ത​ല​മു​റ​ക്ക് ​ക്യ​ഷി​യോ​ട്​ താ​ൽ​പ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - Supply drops as demand surges: Lemon prices soar
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