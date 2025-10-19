Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:37 PM IST

    അ​റി​യ​ണം, ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി

    അ​റി​യ​ണം, ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി
    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 ല​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വി​ധ ത​രം ചെ​റു​കി​ട സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി​​പേ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തേ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​താം. വ​ള​രെ നി​സ്സാ​ര​മെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും പ​ല​ർ​ക്കും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട ചി​ല സം​ഗ​തി​ക​ൾ അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ല വി​ധ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു എ​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു അ​റി​യാം.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പൊ​തു​വെ ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, സേ​വി​ങ്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ടെം ​ഡെപ്പോ​സി​റ്റ് , സ്പെ​ഷ​ൽ ടെം ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് (ക്യാ​ഷ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ), റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് , വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ഉ​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​ക്ഷേ നി​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​യാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ചേ​ക്കാം .

    ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്

    ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട് പൊ​തു​വെ ബി​സി​ന​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദാ​യം വേ​ണ്ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​ടാം. ധാ​രാ​ളം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള പ​ണ​ത്തി​നു ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന് ആ​ദാ​യം ഒ​ന്നും കൊ​ടു​ക്കി​ല്ല.

    സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്

    സ​ർ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഇ​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​നെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ​ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​ണി​ത്. ചെ​ക്ക് ബു​ക്ക്, എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ്, ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള പ​ണ​ത്തി​നു ഒ​രു ചെ​റി​യ ആ​ദാ​യ​വും കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട് . പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി ആ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും (10 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ ) ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ എ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മ​റ്റു പൊ​തു​വാ​യി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തും ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ /എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​വും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള തു​ക പ​രി​ധി ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പോ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് .

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫെ​മ നി​യ​പ്ര​കാ​രം നി​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​യി മാ​റ്റ​ണം. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു തി​രി​കെ പോ​കു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​യി മാ​റ്റു​ക​യോ വേ​ണം.​

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചു നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള തു​ക​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യും നാ​ല് ശ​ത​മാ​നം സെ​സ്സ് ചേ​ർ​ത്ത് 31.20 ശ​ത​മാ​നം ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പി​ടി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ക​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഷ​ാവ​സാ​നം റി​ട്ടേ​ൺ (ITR-2)ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു പി​ടി​ച്ച നി​കു​തി തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ണം. (2025-2026 ഇ​ൽ പു​തി​യ സ്‌​കീ​മി​ൽ ഇ​ത് നാ​ല് ല​ക്ഷം ആ​ണ്. 12 ല​ക്ഷ​മാ​യി പ​രി​ധി ഉ​യ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല എ​ന്ന​റി​യു​ക )

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന പ​ല വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​താ​യ​തു വാ​ട​ക, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ അ​ല്ലാ​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദാ​യം, ഡി​വി​ഡ​ന്റ് , ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗൈ​ൻ എ​ന്നി​വ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ്, മ​റ്റു ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​പ്പ​റ്റി അ​ടു​ത്ത ല​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാം.

    (തു​ട​രും )

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

