Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:23 AM IST

    1000 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം മൂ​ല​ധ​ന വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ റാ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍

    ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു
    1000 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം മൂ​ല​ധ​ന വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ റാ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഈ​വ​ര്‍ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ലും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല വ​ള​ര്‍ച്ച നേ​ടി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. സ​ജീ​വ ബി​സി​ന​സ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള മൊ​ത്തം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത മൂ​ല​ധ​നം 1068 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ല്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    മൊ​ത്ത-​ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രം, വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 303 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ബി​സി​ന​സാ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 28.3 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 22.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 9,438 സ​ജീ​വ ലൈ​സ​ന്‍സും നി​ര്‍മാ​ണ രം​ഗ​ത്ത് 3,766 ലൈ​സ​ന്‍സു​മു​ണ്ട്. വി​വ​ര ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യം 28 ശ​ത​മാ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം 15 ശ​ത​മാ​നം, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം 14 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മൂ​ല​ധ​നം.

    ബി​സി​ന​സ് ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളി​ല്‍ അ​ല്‍ ന​ഖീ​ലാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍- 2,294, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ന​ഗ​രം- 1,979, അ​ല്‍ ഖു​സൈ​ദാ​ത്ത്- 1,504 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള​ത്. 252 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മു​മാ​യി അ​ല്‍ ന​ഖീ​ലും 190 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​വു​മാ​യി അ​ല്‍ ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യും 73.7 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​വു​മാ​യി അ​ല്‍ ഖു​സൈ​ദാ​ത്തു​മാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ല്‍. വ​ള​ര്‍ന്നു വ​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ അ​ല്‍ ദൈ​ത്തും അ​ല്‍ശ​മ​ലും ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ല്‍ മ്യാ​രീ​ദും അ​ല്‍ മാ​മൂ​റ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ വ​ര്‍ധ​ന കാ​ണി​ച്ചു. 36.7ഉം 34.9 ​ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് വ​ര്‍ധ​ന. പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന് റാ​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

