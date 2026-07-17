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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 17 July 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 12:41 PM IST

    നികുതി അടയ്ക്കാൻ നേരം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ; വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ 7 സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഉറപ്പായും പരിശോധിക്കണം

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    നികുതി അടയ്ക്കാൻ നേരം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ; വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ 7 സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഉറപ്പായും പരിശോധിക്കണം
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    പലരും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഒരു ഫോൾഡറിലോ ഇമെയിൽ ഇൻബോക്സിലോ തുറന്നുപോലും നോക്കാതെ ഇടാറാണ് പതിവ്. നികുതി അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇവയൊന്ന് നോക്കി, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം വരെ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാറേയില്ല. എന്നാൽ, 12 മാസത്തിനിടയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം.

    നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതായിരിക്കില്ല. 12 മാസത്തിനിടയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം.

    ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ട ആ 7 രേഖകൾ ഇവയാണ്:

    1. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ

    പ്രീമിയം തുക കൂടിയോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. പോളിസി തുക ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നോമിനി വിവരങ്ങൾ, ഈ പോളിസി ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയോ, ജോലി മാറുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാച്ചെലവ് കൂടുതലുള്ള ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തികയാതെ വന്നേക്കാം.

    2. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ

    ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണം. നിങ്ങൾ ഒരു ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളെയാണ് പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിലോ, നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക മതിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. കൂടാതെ, നോമിനിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.

    3. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെയും നിക്ഷേപങ്ങളിലെയും നോമിനേഷൻ ഫോമുകൾ

    പലരും അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നോമിനേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേയില്ല. ഈ പണം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നോമിനിയായി ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രധാന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കാരണമാണ്.

    4. നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ

    നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ, ഓഹരികളിലോ), സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിലോ എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചാലും, വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ലാഭം നോക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല. മറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം മനസിലാക്കാൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിക്ഷേപ മേഖലയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അമിതമായി പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

    5. വിൽപത്രം

    നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അത് വായിച്ചുനോക്കുക. ഇതിനായി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതിയാകും, എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. നിങ്ങൾ പുതിയൊരു സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ, കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അംഗം വരികയോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്വത്ത് വിൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽപത്രം പുതുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

    6. വായ്പ രേഖകൾ

    ഭവന വായ്പകൾ, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എന്നിവയും ഒരു ദ്രുത പരിശോധന അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള വായ്പ തുക, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ പരിശോധിക്കുക, ഒപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ കൂടുതൽ പണം നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കുക. പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വായ്പ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം മുൻകൂട്ടി അടച്ചുതീർക്കുന്നതോ പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

    7. ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

    പലരും ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് വഴി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ എടുത്ത വായ്പകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന അടച്ചുതീർക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ നിരസിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നത്.

    സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പേപ്പർ വർക്കുകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ ഒരു 'ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്' ആയി കരുതുക. പതിവായുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തയ്യാറെടുപ്പോടെയിരിക്കാനും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും.

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    TAGS:taxfinanceverificationpersonal finance
    News Summary - You should review these 7 financial documents once a year
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