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Madhyamam
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    സ്വന്തമായൊരു വാഹനം വിദൂരമല്ല; അതും മികച്ച സേവിങ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാങ്ങിക്കാം...

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    സ്വന്തമായൊരു വാഹനം വിദൂരമല്ല; അതും മികച്ച സേവിങ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാങ്ങിക്കാം...
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    ​സ്വന്തമായൊരു വാഹനം എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വപ്നവും അതേസമയം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ധൃതി പിടിച്ച് വായ്പകൾ എടുത്തോ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകളിൽ കടം വാങ്ങിയോ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് ഭാവിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. ശരിയായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങളിലൂടെയും (Savings) കടബാധ്യതകൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയോടെ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

    ​1. കാർ പർച്ചേസ് ഫണ്ട് (Car Purchase Fund) മുൻകൂട്ടി തുടങ്ങുക

    ​വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പെങ്കിലും അതിനായുള്ള സമ്പാദ്യം തുടങ്ങി വെക്കണം. വാഹനം വാങ്ങാൻ 2-3 വർഷത്തെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്‌.ഐ.പി (SIP) വഴിയോ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ വഴിയോ പണം നിക്ഷേപിക്കാം. ഇത് സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ മികച്ച റിട്ടേൺ നൽകും. കൂടാതെ, റിസ്ക് ഇല്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ബാങ്കുകളിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഉള്ള ആർ.ഡി (RD) ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

    ​2. 50/30/20 ബഡ്ജറ്റിങ് നിയമം പിന്തുടരുക

    ​നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തെ കൃത്യമായി തരംതിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിനായുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

    • വീട്ടുചെലവ്, വാടക, ഭക്ഷണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുടങ്ങിയ അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പണം 50% ഉൾപ്പെടുത്തുക.
    • വിനോദം, യാത്രകൾ എന്നിവക്കായി 30% പണം ഉപയോഗിക്കുക.
    • 20 ശതമാനം തുക നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുക.

    ​3. '20/4/10' സാമ്പത്തിക നിയമം നടപ്പിലാക്കുക

    ​വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സൂത്രവാക്യം സഹായിക്കും.

    • വാഹനത്തിന്റെ ഓൺ-റോഡ് വിലയുടെ കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനമെങ്കിലും സ്വന്തം സേവിങ്സിൽ നിന്നും ഡൗൺ പേയ്മെന്റായി നൽകുക. സമ്പാദ്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് തുക വർധിപ്പിക്കുന്നത് വായ്പാ ബാധ്യത കുറക്കും.
    • കാർ വായ്പയുടെ കാലാവധി പരമാവധി നാല് വർഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക. കാലാവധി കൂടുന്തോറും അടക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ തുക കുത്തനെ ഉയരും.
    • വാഹനത്തിന്റെ പ്രതിമാസ തവണ (EMI), ഇന്ധനച്ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്റെ 10% ൽ താഴെ മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ.

    ​4. പഴയ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

    ​നിലവിൽ ഒരു വാഹനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റീസെയിൽ വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ നല്ലൊരു തുക കണ്ടെത്താം. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിങ് പോളിസി (Vehicle Scrappage Policy) പ്രകാരം പഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ നൽകിയാൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ റോഡ് ടാക്സിലും ഷോറൂം വിലയിലും മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കും.

    ​5. ഓഫർ സീസണുകളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

    ​വാഹനം വാങ്ങുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. സേവിങ്സ് തുക പരമാവധി തികയാൻ താഴെ പറയുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

    • ഉത്സവ സീസണുകൾ (Festival Offers): ഓണം, ദീപാവലി, ന്യൂ ഇയർ ഓഫറുകളിൽ വൻ തുക ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ആക്‌സസറികളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
    • വർഷാവസാന സെയിൽ (Year-End Clearance): ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നിർമാതാക്കൾ സ്റ്റോക്ക് തീർക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
    • പ്രോസസിങ് ഫീ ഇളവുകൾ: ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന സീറോ പ്രോസസിങ് ഫീ ഓഫറുകൾ വഴി ബാങ്ക് വഴിയുള്ള അധിക ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാം.

    6. ആകെ ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കുക (Total Cost of Ownership)

    ​വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില മാത്രം നോക്കി ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കരുത്. വാഹനം നിരത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സേവിങ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

    • ​റോഡ് ടാക്സ് & രജിസ്ട്രേഷൻ: സംസ്ഥാനത്തിന് അനുസരിച്ച് വാഹന വിലയുടെ 8% മുതൽ 21% വരെ ടാക്സ് വരാം.
    • ​ഇൻഷുറൻസ്: ആദ്യ വർഷത്തെ സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് തുക.
    • ​വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് & ഇന്ധനം: പ്രതിമാസ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇവക്കുള്ള തുക മാറ്റിവെക്കുക.

    ​സത്യസന്ധമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവുമുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കെണിയിലകപ്പെടാതെ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം സേവിങ്സിലൂടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

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    News Summary - You can also buy a new Car by taking advantage of great savings
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