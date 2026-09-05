8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: ലെവൽ 7 ജീവനക്കാർക്ക് 58,000 രൂപ വരെ മിനിമം അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ ലഭിക്കുമോ?text_fields
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അടുത്ത ഘട്ട കൂടിയാലോചന യോഗങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 7ന് ചെന്നൈയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും പ്രതിനിധികളും മറ്റ് ഓഹരി ഉടമകളും ശമ്പളം, പെൻഷൻ, അലവൻസുകൾ എന്നിവയിലെ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
നിരവധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങുകളിലും സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളിലും നേരിടുന്ന ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്യും. പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യത്തിൽ, നാഷനൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് (NPS), യൂനിഫൈഡ് പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് (UPS) കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (OPS) പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എല്ലാ പ്രമുഖ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പെൻഷൻ അവസാനമായി വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 67 ശതമാനമായി ഉയർത്തണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ആവശ്യം. എന്നാൽ 7ാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.15, 2.28, 2.57 എന്നീ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രതിമാസ പെൻഷൻ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം? പ്രധാന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടനയായ നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ജോയിന്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷിനറി (NC-JCM), ഓൾ ഇന്ത്യ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (AIDEF), ഭാരത് പെൻഷനേഴ്സ് സമാജ് (BPS) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരന്റെ അവസാന പെൻഷൻ അവസാനമായി വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ 67% ആയിരിക്കണമെന്നും കുടുംബ പെൻഷൻ അവസാനത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ 50% ആയിരിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എൻ.പി.എസും യു.പി.എസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സിവിലിയൻ പെൻഷൻകാർക്കും 'ഒരു പദവി, ഒരു പെൻഷൻ' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പുതിയ പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷനും ബി.പി.എസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് വർഷവും വിരമിച്ച പെൻഷൻകാരന്റെ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ ഏത് ലെവലിലും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കുറവായിരിക്കരുതെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വർഗീകരണപ്രകാരം ഏത് വർഷവും വിരമിച്ച ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരന് ആ ലെവലിലെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 18,000 രൂപ ആയതിനാൽ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 9,000 രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കരുത്.
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പെൻഷൻ ശുപാർശകൾ
നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ജോയിന്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷിനറി: പെൻഷൻ അവസാനമായി വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ 67% ആയിരിക്കണം. കുടുംബ പെൻഷൻ 50% ആയിരിക്കണം.
ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ: പെൻഷൻ അവസാനമായി വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ 67% ആയിരിക്കണം, കുടുംബ പെൻഷൻ 50% ആയിരിക്കണം.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് നാഷനൽ പോസ്റ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്: വകുപ്പ് ബജറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണമായ വേർപ്പെടുത്തൽ. ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിന് കീഴിൽ കേന്ദ്രീകരണം.
ഓൾ ഇന്ത്യ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ: സിവിലിയൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു പദവി ഒരു പെൻഷൻ (OROP).
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ: എല്ലാ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾക്കും കീഴിൽ വിരമിക്കൽ, മരണ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, OROP.
ഭാരത് പെൻഷനേഴ്സ് സമാജ്: കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 45,000 രൂപ, അവസാന ശമ്പളത്തിന്റെ 67%, കുടുംബ പെൻഷൻ അവസാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50%.
ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാർക്കുള്ള കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ (ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം)
ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം ഒ.പി.എസിന് കീഴിലുള്ള പെൻഷൻ സാധാരണയായി അവസാന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50% അല്ലെങ്കിൽ അവസാന 10 മാസത്തെ ശരാശരി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ കണക്കിലാണ് പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത്. പെൻഷൻ അവസാനത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50% ആയിരിക്കും എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ തുക താഴെ പറയുന്നതാണ്.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരമുള്ള ലെവൽ 4-7 ശമ്പളവും പെൻഷനും
ലെവൽ 4: 25,500 - 81,100 രൂപ, അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ പരിധി: 12,750 - 40,550 രൂപ
ലെവൽ 5: 29,200 - 92,300 രൂപ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ പരിധി: 14,600 - 46,150 രൂപ
ലെവൽ 6: 35,400 - 1,12,400 രൂപ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ പരിധി: 17,700 - 56,200 രൂപ
ലെവൽ 7: 44,900 - 1,42,400 രൂപ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ പരിധി: 22,450 - 71,200 രൂപ
2.15, 2.28, 2.57 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകങ്ങളിലെ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാരുടെ പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ
ലെവൽ 1-18 പെൻഷൻകാർക്ക് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പെൻഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ 2.57 എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരുന്നു. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പെൻഷൻ കണക്കുകൾക്കായി എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പെൻഷൻ നിർണയിക്കാൻ സർക്കാർ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പെൻഷനെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതേ നടപടിക്രമം പിന്തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സർക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ കഴിയൂ, എങ്കിലും 2.15, 2.28, 2.57 എന്നീ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകങ്ങൾ അനുമാനിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ
2.15 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിലെ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കണക്കുകൾ
ലെവൽ 4 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 12,750 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 27,413 രൂപ
ലെവൽ 5 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 14,600 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 31,390 രൂപ
ലെവൽ 6 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 17,700 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 38,055 രൂപ
ലെവൽ 7 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 22,450 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 48,268 രൂപ
2.28 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിലെ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കണക്കുകൾ
ലെവൽ 4 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 12,750 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 29,070 രൂപ
ലെവൽ 5 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 14,600 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 33,288 രൂപ
ലെവൽ 6 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 17,700 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 40,356 രൂപ
ലെവൽ 7 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 22,450 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 51,186 രൂപ
2.57 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിലെ ലെവൽ 4-7 ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ കണക്കുകൾ
ലെവൽ 4 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 12,750 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 32,768 രൂപ
ലെവൽ 5 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 14,600 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 37,522 രൂപ
ലെവൽ 6 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 17,700 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 45,489 രൂപ
ലെവൽ 7 (7th CPC കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 22,450 രൂപ): 8th CPC പരിഷ്കരിച്ച കണക്കാക്കിയ പെൻഷൻ: 57,697 രൂപ
(ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ ലേഖനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട്)
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