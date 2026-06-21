അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പി.എഫ് പിൻവലിച്ചാൽ നികുതി നൽകേണ്ടി വരുമോ?text_fields
അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പി.എഫ് തുക പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്
5 വർഷത്തെ സേവനം: നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പി.എഫ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ തുക പൂർണമായും നികുതിരഹിതമാണ്. ഇതിൽ ഒരു രൂപ പോലും നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.
5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പിൻവലിക്കൽ (50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ): 5 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് 50,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ പിൻവലിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ, 10% ടി.ഡി.എസ് (Tax Deducted at Source) ഈടാക്കും.
പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ: 5 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പി.എഫ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 20% മുതൽ 30% വരെ ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കും. കൂടാതെ, പിൻവലിച്ച തുക നിങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത്, നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് സ്ലാബ് അനുസരിച്ചുള്ള നികുതിയും നൽകേണ്ടി വരും.
ടി.ഡി.എസ് കിഴിവ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?
ടി.ഡി.എസ് ഒഴിവാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:
ഫോം 15G/15H: നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുക 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം നികുതി പരിധിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ, ടി.ഡി.എസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഫോം 15G ( മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 15H) സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുമായി എത്രയും വേഗം ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ ഉയർന്ന നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
എന്താണ് EPFO 3.0?
EPFO 3.0 എന്നത് പി.എഫ് സംവിധാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒരു പതിപ്പാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
വേഗത്തിലുള്ള സേവനം: പി.എഫ് ക്ലെയിമുകൾ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടും.
ഉയർന്ന പരിധി: ഓട്ടോ-സെറ്റിൽമെന്റ് ക്ലെയിമുകളുടെ പരിധി 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എളുപ്പത്തിലുള്ള പിൻവലിക്കൽ: ഭാവിയിൽ യു.പി.ഐ, എ.ടി.എം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തത്സമയം പി.എഫ് തുക പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ചുരുക്കത്തിൽ: പി.എഫ് പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം, അനാവശ്യമായ നികുതി ഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
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