ഇടക്കിടക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയുമോ? ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം

ഇടക്കിടക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയുമോ? ഇതാണ് യാഥാർഥ്യംtext_fields
നിരവധി തവണ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം എന്ന് നോക്കാം.
എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻക്വയറികളും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയാൻ കാരണമാകില്ല. ഹാർഡ് ഇൻക്വയറികളാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുക. ആകെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇൻക്വയറികളാണ് ഉള്ളത്.
സോഫ്റ്റ് ഇൻക്വയറി
വായ്പ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ 'സോഫ്റ്റ് എൻക്വയറി'എന്ന് വിളിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിന്റെ ആപ്പ് വഴിയോ, ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസിയുടെ സൈറ്റ് വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ധനകാര്യ സൈറ്റുകൾ വഴിയോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു സോഫ്റ്റ് എൻക്വയറി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ, ചില ബാങ്കുകൾ വായ്പകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളിൽ സോഫ്റ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയേക്കാം. സോഫ്റ്റ് എൻക്വയറികൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കില്ല. മിക്ക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദരും ഇടയ്ക്കിടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ, തട്ടിപ്പുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വായ്പ നൽകുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണയായി ഈ സോഫ്റ്റ് എൻക്വയറികൾ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്.
എന്താണ് 'ഹാർഡ് എൻക്വയറി'?
ഒരാൾ ഒരു വായ്പക്കോ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വായ്പാ സേവനത്തിനോ വേണ്ടി ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം അയാളുടെ വായ്പാ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് 'ഹാർഡ് എൻക്വയറി' എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും മറ്റ് വായ്പ നൽകുന്നവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരു ഹാർഡ് എൻക്വയറി മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, ചെറിയൊരു ഇടവേളയിൽ തുടർച്ചയായി നിരവധി ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആശങ്കക്ക് കാരണമാകാം. ഇത് അപേക്ഷകന് അടിയന്തരമായി പണം ആവശ്യമാണെന്നോ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസത്തിലാണെന്നോ സൂചിപ്പിക്കാം.
വായ്പ നൽകുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു?
വായ്പ നൽകുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, വായ്പാ പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്താൻ ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ സഹായിക്കുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പല ബാങ്കുകളിലായി പല വായ്പകൾക്കോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കോ അപേക്ഷിക്കുന്നത്, സാമ്പത്തിക സമ്മർദം വർധിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആണെന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കടം വാങ്ങുന്നയാൾ റിസ്ക് ഉള്ള ആളാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല, എങ്കിലും ഇത് വായ്പ നൽകുന്നവരിൽ ജാഗ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിങ് മോഡലുകൾ ഇത്തരം പെരുമാറ്റത്തെ ഒരു റിസ്ക് ഘടകമായി കാണുന്നതിനാൽ, തുടർച്ചയായ ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ താൽക്കാലികമായി ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഹോം ലോൺ പോലുള്ള വലിയ വായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം വായ്പ നൽകുന്നവർ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പെരുമാറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും.
ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും?
സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രമായ നിലയിലുള്ളവരെ ചെറിയ ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്താറില്ല. ഇതിലെ പ്രധാന ആശങ്ക അതിന്റെ ആവർത്തനമാണ്. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്പകൾക്കോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കോ വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചാൽ, അതിന്റെ അത് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങും. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾക്കും അശ്രദ്ധമായി അപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ നിർദേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. വായ്പ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഓരോ ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷയും ഒരു ഹാർഡ് എൻക്വയറിക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ക്രെഡിറ്റ് അവബോധം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ വായ്പാ സേവനങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആപ്പുകൾ വഴിയും ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും തൽക്ഷണ വായ്പകൾ, ബി.എൻ.പി.എൽ സേവനങ്ങൾ, പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവ ആളുകൾക്ക് നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നു. പലരും ഇത്തരം ഓഫറുകൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ആവർത്തിച്ച് ഹാർഡ് എൻക്വയറികളായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. വായ്പകൾക്ക് പുറമെ, ഹോം ലോൺ ലഭ്യത, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോഗ്യത, പലിശനിരക്ക് എന്നിവയെയും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ സോഫ്റ്റ്, ഹാർഡ് എൻക്വയറികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
നല്ല ക്രെഡിറ്റ് പെരുമാറ്റം സ്ഥിരതയിലാണ്
ഒരു ഹാർഡ് എൻക്വയറി കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ തകരുന്നില്ല. മികച്ച തിരിച്ചടവ് രീതിയും സാമ്പത്തിക നിലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും എൻക്വയറികൾ വരുന്നത് പ്രശ്നമല്ല. വായ്പകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയും, സ്ഥിരമായി കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടക്കുകയും, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അശ്രദ്ധമായി വായ്പ എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗം.
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