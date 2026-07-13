Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightസ്വന്തം വീടോ, വാടക...
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 13 July 2026 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 12:26 PM IST

    സ്വന്തം വീടോ, വാടക വീടോ, ഏതാണ് ഉചിതമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനം?

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വന്തം വീടോ, വാടക വീടോ, ഏതാണ് ഉചിതമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനം?
    cancel

    ഇന്ത്യൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ ഏറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. എന്നാൽ 2026ൽ, പലിശനിരക്കുകൾ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും, ടയർ 2 നഗരങ്ങളിൽ വീടിന്‍റെ വില വർധിക്കുകയും, പുതിയ സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

    നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ? അതോ ദീർഘകാലമായി വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ഈ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമാണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം നൽകാനാവില്ല.

    നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും ഒരിടത്ത് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും സ്ഥിരമായ വരുമാനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, വീട് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിലോ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരോ ആണെങ്കിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

    വീട് വാടകക്കെടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

    വാടകക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ: നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് പ്രതിമാസം പണം നൽകുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നഗരം മാറാം, ജോലി മാറാം. എന്നാൽ ആസ്തിയുടെ ഉടമസ്ഥത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.

    വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ: നിങ്ങൾ ഒരു ആസ്തിയിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഇ.എം.ഐയും (EMI)ആസ്തിയിൻമേലുള്ള ഉടമസ്ഥത വർധിപ്പിക്കുന്നു. സമയം കഴിയുന്തോറും വീടിന്‍റെ മൂല്യം വർധിക്കുകയും അത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

    പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

    നിങ്ങൾ എത്ര കാലം താമസിക്കും? കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും ഒരേ നഗരത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാണ്. ഇടക്കിടെ ജോലി മാറേണ്ടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

    സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി: വീട് വാങ്ങാൻ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റ് (വീടിന്റെ വിലയുടെ 10-20%), രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാടകക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ട് പണം ലാഭിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.

    ഇ.എം.ഐ vs വാടക: പല നഗരങ്ങളിലും വീടിന്റെ ഇ.എം.ഐയും വാടകയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. വ്യത്യാസം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഇ.എം.ഐ ഒരു ആസ്തി കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ, വാടക വെറും ചെലവായി മാറുന്നു.

    വീട് വാങ്ങുന്നതിലെ ഗുണങ്ങൾ

    സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്നു: ഇന്ത്യയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യം പ്രതിവർഷം 6-8% വർധിക്കുന്നുണ്ട്.

    ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: സെക്ഷൻ 24(b) പ്രകാരം പലിശക്കും, സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പൽ തുകക്കും നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നു.

    വാടക വർധനവില്ല: വാടക വീടുകളിൽ കാണുന്ന വാർഷിക വാടക വർധനവോ ഉടമസ്ഥന്‍റെ ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഭീഷണിയോ ഇവിടെയില്ല.

    പി.എം.എ.വൈ (PMAY) 2.0: ആദ്യമായി വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് സർക്കാർ സബ്സിഡികൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഈസി ഹോം ഫിനാൻസ് (Easy Home Finance) പോലുള്ള അംഗീകൃത വായ്പാ ദാതാക്കളെ സമീപിക്കാം.

    സ്വാതന്ത്ര്യം: വീട് നിങ്ങളുടെതായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.

    വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിലെ ഗുണങ്ങൾ

    സൗകര്യം: നഗരം മാറുന്നതിനും ജോലി മാറ്റുന്നതിനും എളുപ്പമാണ്.

    കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ ചെലവ്: വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടതില്ല.

    പരിപാലന ചെലവില്ല: അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സാധാരണയായി വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയാണ്.

    മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ: ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിനായി കരുതിയ തുക മറ്റ് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

    നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനമുണ്ടെന്നും, 5 വർഷത്തിലധികം ഒരേ നഗരത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റ് നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നുമാണെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനം.എന്നാൽ അനിശ്ചിതത്വമാണെങ്കിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്നത് താത്കാലികമായി നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങാനായി സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rental houseHouse Builtpersonal financehome
    News Summary - Which is the right decision, buying a house or renting?
    Similar News
    Next Story
    X