Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightസ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ...
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:24 AM IST

    സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ ഇ​നി എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണം?

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ ഇ​നി എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണം?
    cancel

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഭ​ദ്ര​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​പോ​ലെ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ്രാ​യം, വ​രു​മാ​നം, റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്, സ​മ്പാ​ദ്യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം, കാ​ലാ​വ​ധി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ, എ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രാ​ൾ അ​ഗ്ര​സി​വ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് വേ​ണോ അ​തോ മോ​ഡ​റേ​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​സെ​ർ​വ​റ്റി​വ് വേ​ണ​മോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​നി ചി​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്നു.

    1. സ​മ്പാ​ദ്യം ചെറുപ്രായത്തിൽ തുടങ്ങാം

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​മ്പാ​ദ്യം ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങ​ണം. തു​ക എ​ത്ര ചെ​റു​തു​മാ​യി​ക്കോ​ട്ടെ ‘പ​ല​തു​ള്ളി പെ​രു​വെ​ള്ളം’ എ​ന്ന​ത​ല്ലേ പ്ര​മാ​ണം. ക​ഴി​വ​തും ഒ​രു ചെ​റി​യ തു​ക ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കും. ഇ​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കോ​ടീ​ശ്വ​ര​നാ​യ ബാ​ര​ൻ ബു​ഫ​ട് ആ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​തി​നൊ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ​മ്പാ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ശ​രി​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​മ്പ​തു​വ​യ​സ്സു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്.

    ഇ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 94 വ​യ​സ്സു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്തി 146 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ആ​ണ്. ലോ​ക​ത്തു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും കൂ​ടി ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 125 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ആ​ണെ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക. അ​ദ്ദേ​ഹം 50 വ​യ​സ്സി​നു​പ​ക​രം 40 വ​യ​സ്സി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി നി​ക്ഷ​പം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 60 വ​യ​സ്സി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം നി​ർ​ത്തി വി​ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലോ ക​ഥ മാ​റി​യേ​നെ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​മ്പാ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ താ​മ​സി​ച്ച​വ​ർ വി​ഷ​മി​ക്കേ​ണ്ട, ഉ​ട​നെ തു​ട​ങ്ങു​ക.

    2. എ​ങ്ങ​നെ, എ​വി​ടെ, എ​ത്ര​ത്തോ​ളം സ​മ്പാ​ദി​ക്ക​ണം

    ഇ​തി​നൊ​രു കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ​മ്പാ​ദ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ബാ​ങ്ക് റെ​ക്ക​റി​ങ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പം, ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ചി​ട്ടി​ക​ൾ, ക്രി​പ്റ്റോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​സം 5000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​കി​ൽ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യം ഒ​രു 30 ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ 4000 രൂ​പ ഒ​രു ന​ല്ല ലാ​ർ​ജ് ക്യാ​പ് മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ടാം.

    ഒ​രു 12 ശ​ത​മാ​നം (CAGR)ആ​ദാ​യം കി​ട്ടി​യാ​ൽ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 60 വ​യ​സ്സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,23,23,893 കി​ട്ടാം. നി​ങ്ങ​ൾ 30 വ​ർ​ഷം ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം 14,40,000 രൂ​പ ആ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കു​ക. ബാ​ക്കി 1000 രൂ​പ ഒ​രു 10 വ​ർ​ഷ ബാ​ങ്ക് റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. (10 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ മു​ത​ലും ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു പു​തി​യ ആ​ർ.​ടി കൂ​ടി 1000 രൂ​പ​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങു​ക. ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ പ​ര​മാ​വ​ധി നി​ക്ഷേ​പ കാ​ലാ​വ​ധി പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​നി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ആ​പ​ദ്ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ലോ​ൺ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​ൽ എ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാം. ഇ​നി ആ​ളു​ടെ പ്രാ​യം 55 വ​യ​സ്സി​നു​മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ൽ തു​ക അ​താ​യ​ത് ഒ​രു മൂ​വാ​യി​ര​മെ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​നം ത​രു​ന്ന ബാ​ങ്ക് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ങ്കി​ത​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക. ബാ​ക്കി തു​ക മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ഹ​രി​യി​ലോ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. ഒ​രു 10 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യി​ലും ന​ട​ത്താം. ഇ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി അ​ടു​ത്ത ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി എ​ഴു​താം.

    3. എ​പ്പോ​ഴും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക

    നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​മാ​ണി​ത്. ചെ​റി​യ തു​ക ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ലു​താ​യി നി​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം വ​രു​മാ​നം ത​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​നു സ്‌​നൗ ബോ​ൾ എ​ഫ​ക്ട് (snow ball effect) എ​ന്നു​പ​റ​യും. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു മ​ഞ്ഞു​മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ചെ​റി​യ മ​ഞ്ഞു​ക​ഷ​ണം ഉ​രു​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ ഒ​രു മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​യാ​യി മാ​റും.

    അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് തെ​റി​യ തു​ക​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തും. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ് എ​ന്ന് തോ​ന്നാം. കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന്റെ മാ​ജി​ക്ക് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ഇ​ത് ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്നു. ബാ​ങ്ക് റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ സി​പ് (SIP) ആ​ണെ​ങ്കി​ലും മു​ട​ക്കം കൂ​ടാ​തെ അ​ട​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ഇ​ൻ​സ്‌​ട്ര​ക്ഷ​ൻ (SI) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ക മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ക ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഏ​ത് നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യാ​ലും അ​തി​ന്റെ സ്റ്റേ​റ്റ്മെ​ന്റ് വാ​ങ്ങി എ​ല്ലാ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    (തു​ട​രും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി​എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newspersonal financeearn money
    News Summary - What should those who have forgotten how to earn money do now?
    Similar News
    Next Story
    X