ഇതൊന്നുമറിയാതെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കരുത്, പണി പാളും

ഇതൊന്നുമറിയാതെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കരുത്, പണി പാളുംtext_fields
പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ ഒരു എളുപ്പവഴിയായി തോന്നാം. പല വായ്പാ ദാതാക്കളും വേഗം കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടും പാസായി കിട്ടുന്നതിനുള്ള നൂലാമാലകൾ കുറവായതുകൊണ്ടും പേഴ്സണൽ ലോണുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ്പയുടെ ചെലവ്, തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥകൾ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഇ.എം.ഐ (EMI) എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ആവശ്യം?
വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് പണം ആവശ്യമെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം. എന്നാൽ, അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ എടുക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകും. വായ്പ എടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്, അത് ശരിയായ തീരുമാനമാണോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
പലിശ നിരക്കിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുക
വായ്പകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവരും പലിശ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പലിശ ചെലവ് അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും, അത് വായ്പയുടെ ആകെ ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. പ്രോസസിങ് ചാർജുകൾ, പിഴകൾ, മറ്റ് അധിക നിരക്കുകൾ എന്നിവ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുകയെ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചേക്കും. അതിനാൽ, വായ്പ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകുമോ എന്ന് ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കണം.
തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി വിലയിരുത്തുക
ഒരു വായ്പ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശേഷി വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു വായ്പ തുടക്കത്തിൽ താങ്ങാനാവുന്നതെന്ന് തോന്നിയാലും, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം. മിക്ക സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം മാത്രമേ വായ്പ തിരിച്ചടവിനായി മാറ്റിവെക്കാവൂ. തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വായ്പകൾ അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിനും വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നതിനും കാരണമാകും.
ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുക
വായ്പ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മികച്ച പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നത്, പിശകുകൾ തിരുത്താനും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവസരം നൽകും.
വായ്പയുടെ കാലയളവ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം താരതമ്യം ചെയ്യുക
വായ്പയുടെ കാലാവധി ഇ.എം.ഐ തുകയെയും മൊത്തം പലിശയെയും സ്വാധീനിക്കും. കാലാവധി കൂടുന്തോറും ഇ.എം.ഐ തുക കുറയുമെങ്കിലും, വായ്പയുടെ മൊത്തം ചെലവ് വർധിച്ചേക്കാം. മറുവശത്ത്, കാലാവധി കുറവാണെങ്കിൽ, വായ്പയുടെ ആകെ ചെലവ് കുറയുമെങ്കിലും ഇ.എം.ഐ തുക കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഏത് കാലാവധിയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം.
വായ്പാ കരാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
വായ്പക്ക് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വായ്പാ കരാറിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. വായ്പാ കരാറിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
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