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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 7:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 7:33 PM IST

    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ: ആദായത്തിന് നികുതി നൽകേണ്ടാത്ത ഏക നിക്ഷേപ മാർഗം

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    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ: ആദായത്തിന് നികുതി നൽകേണ്ടാത്ത ഏക നിക്ഷേപ മാർഗം
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    ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന് നികുതി നൽകേണ്ടാത്ത ഏക സ്ഥിരവരുമാന നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ . നിങ്ങൾക്ക് നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന പലിശയുടെ 100 ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ, സർക്കാറിനോ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാം.

    എന്താണ് നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ?

    സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ഥിരവരുമാന സെക്യൂരിറ്റികളാണ് നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ. ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് നികുതി ബാധ്യതയില്ല. ഓരോ വർഷവും നിശ്ചിത ആദായം ലഭിക്കും. മറ്റ് ബോണ്ടുകൾ പോലെ തന്നെ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇവ മൂലധന തുകയും തിരികെ നൽകുന്നു. സർക്കാർ വികസന ഏജൻസികളാണ് ഇത്തരം ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യ യൂട്ടിലിറ്റികളും നിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ദീർഘകാല മൂലധനം സമാഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബോണ്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യം. സാധാരണ നികുതി നൽകേണ്ട ബോണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, നൽകേണ്ട പലിശ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ധനകാര്യച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളായി പുറത്തിറക്കിയത്. ലഭിക്കുന്ന മൂലധന ആദായത്തിലെ നികുതി ഇളവുകൾ കാരണം നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ വളരെ ആകർഷകമാണ്.

    എൻ.ടി.പി.സി ലിമിറ്റഡ്, പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വലിയ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ചില പ്രധാന കമ്പനികൾ. ഈ ബോണ്ടുകൾ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതും സെക്കൻഡറി വിപണിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപാരം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളിൽ ആരെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കണം?

    നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളോടുകൂടി സ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. ഉയർന്ന നികുതി സ്ലാബിലുള്ള വ്യക്തികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളില്ലാതെ പ്രവചനാതീതമായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ എന്നിവർക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.

    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ

    നികുതി ഇളവ്: പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന് നികുതി ബാധ്യതയില്ല. ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പലിശ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വരുമാനമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും, ബോണ്ടുകളുടെ സെക്കൻഡറി സെയിലിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂലധന നേട്ടത്തിനും അതിന്‍റേതായ നികുതി ബാധകമായിരിക്കും.

    കുറഞ്ഞ നഷ്ട സാധ്യത: സർക്കാറും അതിന്‍റെ ഏജൻസികളും ഇത്തരം ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനാൽ, തുകയും ആദായവും തിരികെ നൽകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ്.

    ലിക്വിഡിറ്റി: നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ജനപ്രീതിയും കൂടുതലുള്ളതിനാൽ, പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ സെക്കൻഡറി വിപണിയിൽ ഇവ വിറ്റുമാറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവുള്ളതും നികുതിക്ക് വിധേയവുമായ എഫ്.ഡി പോലുള്ള മറ്റ് സ്ഥിരവരുമാന ഉപാധികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനാണ്.

    കാലാവധി: നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾക്ക് സാധാരണയായി ദീർഘകാല കാലാവധിയാണുള്ളത്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവർക്കും ഇടക്കിടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. ഭാവിയിലെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​റിട്ടയർമെന്‍റിനോ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ അനുയോജ്യമാണ്.

    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

    പല പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെയും ബോണ്ടുകൾക്ക് നികുതി ഈടാക്കാറില്ല. എൻ.ടി.പി.സി ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില സാധാരണ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഹൗസിങ് ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് കോർപ്പറേഷൻ, റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജൻസി, പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ.

    നികുതി ബാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബോണ്ടുകൾ മികച്ചതാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവ പുറത്തിറക്കുന്നതിനാൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇതൊരു സുരക്ഷിത മാർഗമാണ്.

    നികുതി രഹിത ബോണ്ടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

    • കാലാവധി: 10 മുതൽ 20 വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾ.
    • കൂപ്പൺ റേറ്റ്: സ്ഥിരവും പൂർണമായും നികുതി രഹിതവുമായ പലിശ നിരക്ക്.
    • ഇഷ്യൂവർ ഗുണനിലവാരം: സാധാരണയായി AAA റേറ്റിങ്ങുള്ള സർക്കാറോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് ഇവ പുറത്തിറക്കുന്നത്.
    • ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് : സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്.
    • സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി: പരിമിതമായ വ്യാപാരം; വിപണി വിലയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി മുൻകൂട്ടി പുറത്തുകടക്കാൻ സാധിക്കും.


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    TAGS:investmentsBondstax freepersonal finance
    News Summary - tax free bonds
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