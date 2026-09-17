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Madhyamam
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    എസ്.ഡബ്ല്യു.പി: നിക്ഷേപം മുഴുവനായെടുക്കാതെ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം

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    എസ്.ഡബ്ല്യു.പി: നിക്ഷേപം മുഴുവനായെടുക്കാതെ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം
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    ഒരു മികച്ച പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഇവിടെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ത്‌ഡ്രോവൽ പ്ലാൻ (SWP) സഹായകമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിക്ഷേപവും വിറ്റഴിക്കാതെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത തുക കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പിൻവലിക്കാൻ എസ്.ഡബ്ല്യു.പി സഹായിക്കുന്നു.

    എസ്.ഐ.പിയുടെ വിപരീത രീതിയിലാണ് എസ്.ഡബ്ല്യു.പി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്രമമായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം, മാസാന്ത്യമോ ത്രിമാസാന്ത്യമോ ആയി ഒരു നിശ്ചിത തുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. വിരമിച്ചവർക്കും, ഫ്രീലാൻസർമാർക്കും, പ്രതിമാസ ചെലവുകൾക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഇതൊരു മികച്ച മാർഗമാണ്. ബാക്കി തുക ഫണ്ടിൽ തന്നെ തുടർന്ന് വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചിത വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു.

    എസ്.ഡബ്ല്യു.പി എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

    • നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഡാഷ്‌ബോർഡിലേക്ക് പോകുക.
    • പണം പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    • ഫണ്ട് സെറ്റിങ്സിലെ മെനുവിൽ നിന്ന് "Create SWP" എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    • നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ആവശ്യമായ തുക നൽകുക.
    • ലഭ്യമായ ആകെ തുകയും പിൻവലിക്കലിന്‍റെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
    • പണം ബാങ്കിലേക്ക് എത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീയതി തിരഞ്ഞെടുത്ത് "Confirm SWP" നൽകുക.

    എസ്.ഡബ്ല്യു.പിയുടെ പ്രധാന മേന്മകൾ

    വിപണിയുടെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുതലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച ലാഭത്തിൽ നിന്നോ ആണ് തുക പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ബാക്കി തുക വിപണിയിൽ തുടർന്ന് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    വിപണിയിലെ തകർച്ച സമയത്ത് പരിഭ്രാന്തരായി വലിയ തുക ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയ ഈ ചെറിയ വിത്ഡ്രോവലുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

    മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിവിഡന്‍റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എസ്.ഡബ്ല്യു.പി കൂടുതൽ നികുതി ലാഭം നൽകുന്നു. എസ്.ഡബ്ല്യു.പി വഴിയുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾക്ക് സ്രോതസിൽ നിന്നുള്ള നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല. പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിലെ ലാഭവിഹിതത്തിന് മാത്രമാണ് നികുതി നൽകേണ്ടി വരുന്നത്.

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    News Summary - SWP money withdrawal
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