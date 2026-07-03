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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 3 July 2026 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 2:50 PM IST

    ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഭവനവായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം?

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    ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഭവനവായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം?
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    ഇന്ത്യയിലെ പല ബാങ്കുകളും ഭവനവായ്പയെ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുമായോ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ടുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അധിക തുക വായ്പയുടെ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വായ്പാ കാലാവധിയിലുള്ള മൊത്തം പലിശ ഭാരം കുറക്കാൻ സാധ്യതയൊരുക്കുന്നു.

    ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ...

    ഒരാൾക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭവനവായ്പ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ, വായ്പയുടെ ബാക്കി തുക 35 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന കണക്കിലാകും ബാങ്ക് പലിശ ഈടാക്കുന്നത്. വായ്പ തുക പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നില്ല. ഇ.എം.ഐയിൽ സാധാരണയായി മാറ്റമുണ്ടാകാറുമില്ല. എന്നാൽ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന തുക കുറവായതിനാൽ, ഓരോ ഇ.എം.ഐയിലെയും വലിയൊരു ഭാഗം വായ്പയുടെ മുതലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സാധാരണ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കൽ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണം പിൻവലിക്കാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.

    സാധാരണ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കൽ രീതികൾ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം പണം നീങ്ങുന്ന ഇടപാടുകളാണ്; ഒരിക്കൽ വായ്പയിലേക്ക് പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരികെ എടുക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതാണ്. വാർഷിക ബോണസ്, ഇൻസെന്‍റീവ് തുക, ബിസിനസ് വരുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറച്ചു മാസത്തേക്ക് പണം അവിടെ കിടന്നാൽ പോലും പലിശ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. വലിയൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് കരുതിവെക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ സൗകര്യം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

    വേഗം അടച്ചു തീർക്കാം

    പല പരസ്യങ്ങളും പലിശ ലാഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ വായ്പ എടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്: വായ്പ വേഗത്തിൽ തീരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓരോ ഇ.എം.ഐയിലെയും വലിയൊരു ഭാഗം മുതലിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ, സാധാരണ വായ്പയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ അടച്ചു തീർക്കാം. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അധിക തുക എത്രയാണെന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വായ്പാ കാലാവധി മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

    എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ല

    അക്കൗണ്ടിൽ അധികമായി പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രീതി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. വാർഷിക ബോണസ് ലഭിക്കുന്നവർ, ഫ്രീലാൻസർമാർ, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ഇത് ഗുണകരമാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഓരോ മാസവും വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവാക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. അധികമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ തുകയില്ലെങ്കിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല.

    ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യമുള്ള ഭവനവായ്പ പെട്ടെന്ന് കടമുക്തനാകാനുള്ള എളുപ്പവഴിയല്ല. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം മാത്രമാണിത്. പണം കരുതിവെക്കുകയും സൗകര്യപ്രദമായ ഇടപാടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ രീതി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് തുടരുകയാണെങ്കിലും, വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ കടം തീർക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം.

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    TAGS:home loanOver draftLoan repaymentpersonal finance
    News Summary - speedy home loan repayment using over draft
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