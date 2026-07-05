വരുമാന രേഖയില്ലാത്തതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട പരിഹാരമുണ്ട്

വരുമാന രേഖയില്ലാത്തതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട പരിഹാരമുണ്ട്text_fields
2026 ജൂൺ മാസത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യത തീരുമാനിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ജീവനക്കാരനോ, ഫ്രീലാൻസറോ, ബിസിനസുകാരനോ, അതോ വിദ്യാർഥിയോ ആകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ രേഖകൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടാൻ തടസമാകില്ല.
സാലറി സ്ലിപ്പ് മാത്രമല്ല ബാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്
സ്ഥിരമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവരോട് സാധാരണയായി സാലറിസ്ലിപ്പുകളോ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളോ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റ് വരുമാനം തെളിയിക്കാൻ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകൾ (ITR), ബിസിനസ് വരുമാന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ പണമിടപാടുകൾ കാണിക്കുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രേഖകളിലും മാറ്റമുണ്ടാകാം. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് ശേഷി പരിശോധിക്കലാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം.
സ്ഥിര നിക്ഷേപം മറ്റൊരു വഴി
സാധാരണ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. ബാങ്കുകൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് പകരമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകാറുണ്ട്. നിക്ഷേപം ഈടായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഇത്തരം കാർഡുകൾക്ക് രേഖകളുടെ ആവശ്യകത സാധാരണ കാർഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിക്ഷേപത്തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിലെ ക്രെഡിറ്റ് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്; അതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ആദ്യമായി വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്കും വരുമാന തെളിവുകളില്ലാത്തവർക്കും ഇത് മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനാണ്.
ബാങ്കിങ് ചരിത്രം
നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി ഒരേ ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബാങ്കിന് ഇതിനകം അറിവുണ്ടാകും. അക്കൗണ്ടിലെ കൃത്യമായ ഇടപാടുകൾ, സ്ഥിരമായ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും. ബാങ്കുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 'പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ്' ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്, എങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ബാങ്കിന്റെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ.
എല്ലാ ബാങ്കിലും ഒരേസമയം അപേക്ഷിക്കരുത്
ഒരു അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്നത് നിരാശാജനകമാണ്, എന്നാൽ ഉടനെ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമല്ല. ഓരോ അപേക്ഷയും ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (credit enquiry) കാരണമായേക്കാം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നത് വായ്പയ്ക്കായി അമിതമായി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബാങ്കുകളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കാം. ആദ്യത്തെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി, അത് പരിഹരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാർഡിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്
പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെക്കാൾ കർശനമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണുള്ളത്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ട്രാവൽ കാർഡിന് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണ കാർഡോ സെക്യൂർഡ് കാർഡോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ചുകാലം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം (repayment history) കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതോടെ, മികച്ച കാർഡുകളിലേക്ക് മാറുന്നത് എളുപ്പമാകും.
സാലറി സ്ലിപ്പ് ഇല്ല എന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കില്ല എന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്കുകൾ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഒരേയൊരു യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ കാർഡ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം.
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