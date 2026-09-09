ഇ.പി.എഫ്.ഒ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ എത്ര വർഷത്തെ സേവനം വേണം?text_fields
ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഇ.പി.എഫ് വളരെ ജനപ്രിയമാണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീം 1995 വഴിയുള്ള പെൻഷന് അധികം ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാറില്ല. ഇതുവഴി മാസം തോറുമുള്ള പെൻഷന് അർഹത നേടുന്നതിന് 10 വർഷത്തെ പെൻഷൻ യോഗ്യതയുള്ള സേവനം പൂർത്തിയാക്കണം.
ആവശ്യമായ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് 58ാം വയസിൽ പെൻഷൻ നൽകാനാണ് ഇ.പി.എഫ്.ഒ ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അർഹരായ അംഗങ്ങൾക്ക് 50 വയസ് മുതൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള പെൻഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പത്ത് വർഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
സേവന കാലാവധിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിധിയാണ് പത്ത് വർഷം. 10 വർഷത്തെ യോഗ്യതയുള്ള പെൻഷൻ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു അംഗത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രായമെത്തുമ്പോൾ മാസാന്ത്യ പെൻഷന് യോഗ്യത നേടാനാകുമെന്ന് ഇ.പി.എഫ്.ഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആവശ്യമായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 58 വയസിന് മുമ്പ് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം തുക കുറച്ചുകൊണ്ട് 50 വയസ് മുതൽ മുൻകൂറായി പെൻഷൻ വാങ്ങാനുള്ള അവസരവും ഈ പദ്ധതി നൽകുന്നുണ്ട്.
ആവശ്യമായ 10 വർഷത്തെ സേവനമില്ലെങ്കിൽ മാസം തോറുമുള്ള ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ അർഹത സാധാരണയായി ലഭിക്കില്ല. വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് ജോലി മാറിപ്പോകുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ജോലി മാറുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇ.പി.എസ് സേവന കാലാവധി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങളുടെ യു.എ.എൻ ആണ് വിവിധ തൊഴിലുടമകൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ്.ഒ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതിയിലോ രാജിവെച്ച തീയതിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ സേവന കാലാവധി കണക്കാക്കുമ്പോൾ സങ്കീർണത സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
സേവന കാലാവധി 10 വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ
10 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇ.പി.എഫ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സേവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 10 വർഷത്തിൽ താഴെ സേവന കാലാവധിയുള്ള അംഗത്തിന് ഒരു 'സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' സ്വന്തമാക്കാം. പിന്നീട് ഇ.പി.എസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പെൻഷൻ സേവന കാലാവധി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. കരിയറിൽ ഇടവേള എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
10 വർഷം എന്നത് വലിയൊരു പെൻഷൻ തുക ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല
10 വർഷത്തെ സേവനം എന്നത് പെൻഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള അർഹത മാത്രമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പെൻഷൻ തുകയുടെ വലിപ്പമല്ല. പദ്ധതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ യോഗ്യമായ ശമ്പളവും സേവന കാലാവധിയും കണക്കാക്കിയാണ് ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ് ബാലൻസ് നേരിട്ട് മാസാന്ത്യ പെൻഷനായി മാറുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.
രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക
നിങ്ങളുടെ യു.എ.എന്നുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർവിസ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുകയും ഓരോ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലുമുള്ള ജോയിനിങ്, എക്സിറ്റ് തീയതികൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭാവിയിൽ ഇ.പി.എഫ്.ഒക്ക് തെളിവുകൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്ററുകൾ, റിലീവിങ് ലെറ്ററുകൾ, മറ്റ് തൊഴിൽ രേഖകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. കൂടാതെ, ആധാർ വെരിഫൈ ചെയ്ത യു.എ.എൻ ഉടമകൾക്കായി പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇ.പി.എഫ്.ഒ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചില വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി തിരുത്തുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 10 വർഷത്തെ ഇ.പി.എസ് പരിധി എന്നത് വിദൂരമായ ഒന്നായി തോന്നാം. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും. പ്രതിമാസ ഇ.പി.എസ് പെൻഷന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് 10 വർഷത്തെ അർഹതയുള്ള സേവനം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതേസമയം സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ സേവന കാലാവധിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. പി.എഫ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതിനോ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സേവന രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു സ്കീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ കാലാവധി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് മനസിലാക്കുക.
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