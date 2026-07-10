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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 10 July 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 11:43 AM IST

    ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 50,000 രൂപ വരെ നികുതി ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം

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    ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 50,000 രൂപ വരെ നികുതി ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം
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    ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത, ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് 50,000 രൂപ വരെ നികുതി ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ചികിത്സാ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്ന നികുതിദായകർക്കും ഇതേ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാണ്. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80D പ്രധാനമായും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകുന്നതിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്തവർക്കും ഇത് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.

    ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ നികുതി ഇളവ് ലഭ്യമാകുക. വ്യക്തി മുതിർന്ന പൗരനായാലും (60 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ) അല്ലെങ്കിൽ അതിമുതിർന്ന പൗരനായാലും (80 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ) ഈ ഇളവ് 50,000 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

    ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത 68 വയസുകാരനായ ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ ഒരു വർഷം ചികിത്സക്കായി 42,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ, അവർക്ക് സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം 42,000 രൂപ മുഴുവനായും ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ചെലവ് 70,000 രൂപയാണെങ്കിൽ, ഇളവ് 50,000 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.

    പ്രധാന നിബന്ധനകൾ:

    • ചികിത്സാ ചെലവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മുതിർന്ന പൗരനായിരിക്കണം (സാധാരണയായി 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ).
    • ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം.
    • ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

    ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ സ്വന്തം ചികിത്സാ ബില്ലുകൾ സ്വയം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഐ.ടി റിട്ടേണിൽ ഈ ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ മക്കളാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ റിട്ടേണിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കായുള്ള 50,000 രൂപയുടെ പരിധിക്ക് വിധേയമായി ഈ ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരേ ബില്ല് തന്നെ വിഭജിക്കാനോ ആവർത്തിച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. വ്യത്യസ്ത നികുതിദായകർ ബില്ലിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രത്യേകം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

    റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, പിന്നീട് ഇവ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നികുതിദായകർ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻവോയ്സുകൾ, ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ രസീതുകൾ, ഫാർമസി ബില്ലുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും ബില്ലുകളും, ബാങ്കിങ് ചാനലുകൾ വഴി (ഓൺലൈൻ/ചെക്ക്) പണം നൽകിയതിന്‍റെ തെളിവുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ.

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    TAGS:Health InsuranceSenior Citizentax deductionpersonal finance
    News Summary - Senior citizens can claim tax deduction of up to Rs 50,000 even if they do not have health insurance
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