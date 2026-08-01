സാലറി ഡേ: ആദ്യ 24 മണിക്കൂർ ഐ.സി.യുവിൽ; കാശ് പാഴായി പോകാതെ കരുതലെടുക്കേണ്ടതിങ്ങനെ...text_fields
ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദർ നിർദേശിക്കുന്നത്.
വ്യക്തമായ സാലറി പ്ലാൻ, ബില്ലുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അടക്കാനും, സമ്പാദ്യം വളർത്താനും, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനും, വീട് വാങ്ങുക, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാനും സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരാളോ കുടുംബം നോക്കുന്ന ആളോ ആകട്ടെ, കൃത്യമായ ബജറ്റിങ് പണം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും.
സാലറി ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം
ശമ്പളം ചെലവഴിച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ അത് മുഴുവൻ ചെലവാക്കി അടുത്ത സാലറി ഡേറ്റ് വരെ ചെലവുകൾക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാഴ്ച പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. ശമ്പളം ക്രെഡിറ്റായ ഉടൻ തന്നെ ബജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും
അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാം
- ഇ.എം.ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് പേമെന്റുകൾ മുടങ്ങാതെ അടയ്ക്കാം
- എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി ഒരു തുക സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
- ഭാവിയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താം
- സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാം
ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്,സേവിങ്സിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമായി പണം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുക (Pay yourself first) എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന രഹസ്യം.
ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം (In-hand salary) കണക്കാക്കുക
പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് , പ്രഫഷണൽ ടാക്സ്, ആദായ നികുതി തുടങ്ങിയ കിഴിവുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ യഥാർഥത്തിൽ എത്തുന്ന തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഇൻ ഹാൻഡ് ശമ്പളം 60,000 രൂപയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാർഷിക സി.ടി.സി കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം ആ തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെലവുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2: പ്രായോഗികമായ ഒരു ബജറ്റ് ഫോർമുല പിന്തുടരുക
ഓരോ രൂപയും സ്വയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം, ശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലളിതമായ ഒരു രീതി പിന്തുടരുക.
50% അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾ
നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം താഴെ പറയുന്ന നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുക:
വീട്ടുവാടകയോ ഹോം ലോൺ ഇ.എം.ഐ.യോ
- പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ
- വൈദ്യുതിയും മറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകളും
- മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ചെലവുകൾ
- കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ്
- യാത്രാ ചെലവുകൾ
- ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ
20% സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപങ്ങളും
ആഡംബരങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ പറയുന്നവയിലേക്ക് പണം മാറ്റുക
- എമർജൻസി ഫണ്ട് (അടിയന്തര നിധി)
- മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്.ഐ.പി.കൾ
- പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്
- നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം
- ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ
- റെക്കറിങ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ
ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് (Automate) സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
20% ജീവിതശൈലിയും വ്യക്തിഗത ചെലവുകളും
ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ബജറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക
- വിനോദങ്ങൾ
- ഷോപ്പിങ്
- ഒ.ടി.ടി. (OTT) സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ
- യാത്രകൾ
- ഹോബികൾ
ഒരു നിശ്ചിത തുക മാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്നത് വഴി അനാവശ്യമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാം.
10% ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്
ബാക്കി വരുന്ന തുക താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുക:
- വായ്പകൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ
- അവധിക്കാല യാത്രക്കായി സേവ് ചെയ്യാൻ
- വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മുൻകൂറായ തുക (Down payment) കണ്ടെത്താൻ
- ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വഴി സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
- കരിയർ വളർച്ചക്കായി നിക്ഷേപിക്കാൻ
- ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട്.
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