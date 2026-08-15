55 രൂപ മുതൽ 18,000 രൂപ വരെ: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് മുമ്പ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും

55 രൂപ മുതൽ 18,000 രൂപ വരെ: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് മുമ്പ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഓരോ ഘട്ടത്തിലുംtext_fields
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനും അടുത്ത ശമ്പള പരിഷ്കരണവും കാത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, വർഷങ്ങളായി ശമ്പളത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം പ്രതിമാസം വെറും 55 രൂപയായിരുന്ന മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം കമ്മീഷൻ എത്തിയപ്പോൾ അത് 18,000 രൂപയായി ഉയർന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ ശമ്പള ഘടന ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശമ്പള കമ്മീഷനും ജീവനക്കാരുടെ വരുമാന തുകയിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ശമ്പള ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 80 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, ദശകങ്ങളിലൂടെ സർക്കാർ ശമ്പളം എങ്ങനെ പരിണമിച്ചുവെന്ന് നോക്കാം.
തുടക്കം പ്രതിമാസം 55 രൂപയിൽ
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനു മുമ്പ്, 1946ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 55 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അന്നത്തെ പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 2,000 രൂപയായിരുന്നു. 1959 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന രണ്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 80 രൂപയായി ഉയർത്തി. പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 3,000 രൂപയായും വർധിച്ചു.
1973ൽ മൂന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 196 രൂപയായി ഉയർന്നു, പരമാവധി ശമ്പളം 3,500 രൂപയുമായി. കാലക്രമേണ ശമ്പള വർധനവ് വലുതായി
1986ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നാലാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 750 രൂപയാക്കി മാറ്റി. പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 8,000 രൂപയായി ഉയർന്നു.
1996ൽ നടപ്പിലാക്കിയ അഞ്ചാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മറ്റൊരു വലിയ വർധനവ് കൊണ്ടുവന്നു. മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 2,550 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു, പരമാവധി ശമ്പളം 26,000 രൂപയായി ഉയർന്നു.
2006 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വീണ്ടും 7,000 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 80,000 രൂപയായി വർധിച്ചു.
"കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം 55 രൂപയായിരുന്നത് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ 18,000 രൂപയായി ഉയർന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പുതിയ ശമ്പള ഘടന കൊണ്ടുവന്നു. 2016ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 18,000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 2.5 ലക്ഷം രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടന മാറ്റുകയും ചെയ്തു. മുൻപത്തെ പേ ബാൻഡ്, ഗ്രേഡ് പേ (Pay Band and Grade Pay) സിസ്റ്റത്തിന് പകരം പേ മാട്രിക്സ് (Pay Matrix) നിലവിൽ വന്നു. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയൊരു ചട്ടക്കൂട് നൽകി.
അടുത്ത ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഇതുവരെ അന്തിമമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ ശമ്പള കണക്കുകൾ അറിയാൻ സാധിക്കൂ.
ഇപ്പോൾ, ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിൽ മിനിമം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയായി തുടരുന്നു. ഏകദേശം എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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