കോളജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചാലും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കപ്പെടാം: കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കോളജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചാലും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കപ്പെടാം: കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്text_fields
നല്ലൊരു കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വിദ്യാർഥി, കോഴ്സ്, സ്ഥാപനം, ആവശ്യപ്പെട്ട തുക എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ബാങ്കുകൾ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ. ഫീസ് സമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ വായ്പയെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രതിസന്ധിയാകാറുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഒരേ പോലെയായിരിക്കില്ല. യോഗ്യത, ഈട്, പലിശ നിരക്കുകൾ, രേഖകൾ എന്നിവ ബാങ്കുകൾ അനുസരിച്ച് മാറും. റിസർവ് ബാങ്ക് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത പരിധിവരെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളെ മുൻഗണനാ മേഖലയായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ഓരോ ബാങ്കിനും അവരുടേതായ ക്രെഡിറ്റ് നയങ്ങളുണ്ട്.
കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാലും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്
1. കോ-ബോറോവറുടെ മോശം ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി
പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളിൽ സഹ അപേക്ഷകർ (co-borrowers). അതിനാൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിലവിലുള്ള വായ്പകളുടെ ഇ.എം.ഐ മുടങ്ങുക, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക, മോശം ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നിവ ബാങ്കുകളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർഥിയുടെ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ് മികച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും, വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പ് ബാങ്കിന് ആവശ്യമാണ്.
2. കോഴ്സോ കോളേജോ യോഗ്യമല്ലാതിരിക്കുക
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കോഴ്സുകളെയും എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. സ്ഥാപനം, കോഴ്സ്, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വന്തം അംഗീകൃത പട്ടികയും യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, സർക്കാറിന്റെ 'പിഎം-വിദ്യാലക്ഷ്മി' പദ്ധതി യോഗ്യതയുള്ള ചില മികച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്.
3. ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക വളരെ കൂടുതലാകുന്നത്
യഥാർഥ പഠനച്ചെലവും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുമാണ് ബാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നത്. ട്യൂഷൻ ഫീസ്, താമസം, മറ്റ് അംഗീകൃത ചെലവുകൾ എന്നിവ വായ്പയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെലവിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപേക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും.
4. ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ കുറവ്
ചിലപ്പോൾ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അപൂർണ്ണമായ അപ്ലിക്കേഷൻ കാരണമായിരിക്കാം. അഡ്മിഷൻ ലെറ്ററുകൾ, ഫീസ് ഘടന, അക്കാദമിക് രേഖകൾ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിശോധനാ വേളയിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും.
5. ഈടിന്റെ പ്രശ്നം
വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾക്ക് കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ പ്രകാരം ചില വായ്പകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇവയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത പക്ഷം ബാങ്കുകൾ ഈടോ ശക്തമായ കോ-ബോറോവർ പ്രൊഫൈലോ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
എല്ലായിടത്തും ഒരേസമയം അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക: വായ്പ നിരസിക്കപ്പെട്ട ഉടൻ മറ്റൊരു ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അപേക്ഷ തള്ളപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തുക. കോ-ബോറോവറുടെ കടബാധ്യത, സ്ഥാപനം, രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ തുക എന്നിവയിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം അടുത്ത ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നത് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിരസിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ആ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അർഥമാക്കുന്നില്ല. വായ്പ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യോഗ്യതകളും യഥാർഥ ആവശ്യകതകളും കൃത്യമായി കണക്കാക്കുക. ഒപ്പം സർക്കാറിന്റെ 'പിഎം-വിദ്യാലക്ഷ്മി' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അധിക ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ നിബന്ധനകൾ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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