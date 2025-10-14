കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബത്തിലെ വിവാഹം; 12 മാസത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പി.എഫ് പിൻവലിക്കാം

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബത്തിലെ വിവാഹം; 12 മാസത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പി.എഫ് പിൻവലിക്കാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ഭാഗികമായി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. 12 മാസത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ പിൻവലിക്കൽ നടത്താനും കഴിയും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായത്. അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെയുള്ള മുൻ സമയ പരിധികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിൻവലിക്കൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബത്തിലെ വിവാഹം തുടങ്ങിയവക്കായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പി.എഫ് ഫണ്ട് അനായാസം പിൻവലിക്കാം.
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് തിങ്കളാഴ്ച പിൻവലിക്കലുകൾക്കുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ഉദാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾക്കുള്ള നിലവിലുള്ള 13 വ്യവസ്ഥകളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി. രോഗം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം പോലുള്ള അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ, ഭവന ആവശ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണവയെന്ന് സർക്കാർ മാധ്യമക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഇതുവരെ, ഒരു ഇ.പി.എഫ്.ഒ അംഗത്തിന് വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ തലക്കെട്ടുകൾക്കു കീഴിൽ ആകെ മൂന്ന് ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താമായിരുന്നു. ഈ പരിധികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 10 തവണയായും വിവാഹത്തിന് 5 തവണയായും ഉയർത്തി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനുമായി ഒരാൾക്ക് ഉടനടി പിൻവലിക്കാവുന്ന ആകെ തുക ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതത്തിന്റെ 50 ശതമാനവും പലിശയും ചേർന്നതാണ്.
മറ്റു തലങ്ങളിൽ എത്ര തവണ പിൻവലിക്കാം എന്നതിന് നിലവിലുള്ളതോ പുതിയതോ ആയ പരിധികളെക്കുറിച്ച് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശമില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒരു വീടു വാങ്ങുന്നതിന് ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സേവന പരിധി ഏഴു വർഷമായിരുന്നു. ഇനി മുതൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭാഗിക പിൻവലിക്കലിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സേവനം 12 മാസമായിരിക്കുമെന്ന് റിലീസിൽ പറയുന്നു.
നേരത്തെ, ‘പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, ഒരു അംഗം ഭാഗിക പിൻവലിക്കൽ തേടുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കണമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകൃതിദുരന്തം, ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടൽ, തുടർച്ചയായ തൊഴിലില്ലായ്മ,പകർച്ചവ്യാധി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അവ. ഇപ്പോൾ, ഈ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഒരു കാരണവും പറയാതെ തന്നെ അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, അംഗങ്ങൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള മൊത്തം സംഭാവനകളുടെ 25 ശതമാനം എല്ലായ്പ്പോഴും മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തണം. നേരത്തെ, പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താവുന്ന വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത മിനിമം ബാലൻസുകൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register