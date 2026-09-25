Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയം വേണ്ട, മികച്ച നേട്ടവും: ചെറിയ വരുമാനമുള്ളവർക്കും പറ്റിയ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് നിക്ഷേപ സ്കീമിനെ കുറിച്ചറിയാം

    text_fields
    bookmark_border
    പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയം വേണ്ട, മികച്ച നേട്ടവും: ചെറിയ വരുമാനമുള്ളവർക്കും പറ്റിയ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് നിക്ഷേപ സ്കീമിനെ കുറിച്ചറിയാം
    cancel

    ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ കാരണം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും ചെറിയ തുകകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പുള്ളതും അപകടസാധ്യതയില്ലാത്തതുമായ ഒരു നിക്ഷേപം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്‍റെ 5 വർഷത്തെ റിക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. സർക്കാറിന്‍റെ ഉറപ്പോടെ ആദായം ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഇത്. നഷ്ടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരെ കാലക്രമേണ ചിട്ടയായി സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

    2026 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് റിക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം മികച്ച വരുമാനമായ 6.7 ശതമാനം വാർഷിക ആദായമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെന്‍റ് പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളോ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളോ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    ഏത് വരുമാനമുള്ളവർക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ആർ.ഡി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. നിക്ഷേപകർക്ക് വെറും 100 രൂപയുടെ കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. ഉയർന്ന നിക്ഷേപ തുകകൾ 10 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ മാസവും 4,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 60 തുല്യ തവണകളായി ആകെ 2.40 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതൽ നിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒറ്റത്തവണയായി വലിയൊരു തുക കണ്ടെത്തണമെന്ന സമ്മർദ്ദം ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആകെ നിക്ഷേപമായ 2.40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഏകദേശം 45,463 രൂപ ആദായമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മൊത്തം തുക ഏകദേശം 2.85 ലക്ഷം രൂപയായി മാറും.

    അപ്രതീക്ഷിത അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പണം പിൻവലിക്കാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ആർ.ഡികൾ സഹായിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 12 പ്രതിമാസ തവണകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് അക്കൗണ്ട് സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്താൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകയുടെ 50 ശതമാനം വരെ വായ്പയായി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇതൊരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ചില സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് 3 വർഷം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്.

    നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചിട്ടയായ സമ്പാദ്യ ശീലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഓരോ പാദത്തിലും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും ബാധകമായ നികുതി നിയമങ്ങളും നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - post office RD account
    Next Story
    X