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Madhyamam
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    പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സേവിങ്സ് സ്കീം: ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?

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    പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സേവിങ്സ് സ്കീം: ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?
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    നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ പണം താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ജനപ്രിയമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി അഥവാ മന്ത്‌ലി ഇൻകം സ്കീം. ഒറ്റത്തവണയായി തുക നിക്ഷേപിക്കാനും എല്ലാ മാസവും ആദായവും നേടിതരുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണിത്..

    ഒന്നിലധികം എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് നിക്ഷേപകർക്കിടയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം. നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തിഗത, ജോയിന്‍റ് എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിൽ പരമാവധി 9 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം, അതേസമയം ജോയിന്‍റ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ 7.4% ആദായ നിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ ഇതിന്‍റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷവുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 9 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിലവിലെ നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം ഏകദേശം 5,550 രൂപ ആദായമായി നേടാനാകും.

    ഒന്നിലധികം എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?

    തീർച്ചയായും കഴിയും, പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലുമായുള്ള മൊത്തം നിക്ഷേപം 9 ലക്ഷം രൂപ കവിയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ, ജോയിന്‍റ് എം.ഐ.എസ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപ തുക 15 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധി കവിയാൻ പാടില്ല. അതായത്, ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ പരിധി വർധിപ്പിക്കുന്നില്ല.

    നേരത്തെ പണം പിൻവലിച്ചാലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

    നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും പിഴയ്ക്കും വിധേയമായി, അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തുക പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. സ്കീം നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപും ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നിക്ഷേപത്തുകയുടെ 2% പിഴയായി ഈടാക്കും. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവും അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപും (കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്) ആണ് അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ 1% ആയിരിക്കും പിഴ.

    ഒറ്റത്തവണയായി ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ച് സ്ഥിരമായ പ്രതിമാസ വരുമാനം നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എം.ഐ.എസ് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിയുണ്ടെന്നും, കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതിന് നിബന്ധനകളും പിഴകളും ഉണ്ടെന്നും ഓർമിക്കുക. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ കാലാവധിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിമാസ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമാണോ എന്നും വിലയിരുത്തുക.

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    News Summary - post office multiple savings account
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