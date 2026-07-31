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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 31 July 2026 7:16 PM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 7:16 PM IST

    യു.പി.ഐ ഓട്ടോ പേയിലെ ചതിക്കുഴികൾ: ഒഴിവാക്കാൻ നാല് വഴികൾ

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    യു.പി.ഐ ഓട്ടോ പേയിലെ ചതിക്കുഴികൾ: ഒഴിവാക്കാൻ നാല് വഴികൾ
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    2016ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി യു.പി.ഐ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാലക്രമേണ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 2020-ൽ നാഷണൽ പേമെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ യു.പി.ഐ ഓട്ടോ പേ എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു. ഒ.ടി.ടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, ജിം മെമ്പർഷിപ്പുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ എന്നിവക്കുള്ള ആവർത്തിത പേമെന്‍റുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഒറ്റത്തവണ മാൻഡേറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പേമെന്‍റുകള്‍ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

    എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം: ഓട്ടോ പേ വഴി മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം പോകുന്നത് ചിലസമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ വരും. പണ്ടെപ്പോഴോ നിർത്തിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ നിങ്ങളറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മാസാമാസം പണം പിടിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെബിറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്? യു.പി.ഐ ഓട്ടോപേ നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും, നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അതേ ഫീച്ചർ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചടിയാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഡെബിറ്റുകൾ സാധാരണയായി ചെറിയ തുകകളായതിനാൽ ഓൺലൈൻ ലോകത്തെ മറ്റ് ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇവ ട്രാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ഫ്ലോയെ ബാധിക്കും.

    ഓട്ടോ പേമെന്‍റുകള്‍ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ കുറവ്

    എല്ലാ ആവർത്തിത പേമെന്‍റുകൾക്കും റിമൈൻഡറുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കുറഞ്ഞ തുകയുള്ള ഓട്ടോ ഡെബിറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ചില ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായ അറിയിപ്പ് നൽകാറില്ല. ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു. ഇത്തരം റിമൈൻഡറുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ മാസവും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുക പോലുമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ തന്നെ തകിടം മറിക്കും.

    ആപ്പ്

    ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ യു.പി.ഐയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഏത് സേവനത്തിന് ഏത് ആപ്പിൽ നിന്ന് പണം ഈടക്കുന്നു എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ അവ്യക്തത അശ്രദ്ധയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരേസമയം പത്ത് വാലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്, തീർത്തും അസംഘടിതവും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.

    പ്രതിമാസ പരിശോധന

    നിങ്ങളുടെ ലൈവ് യു.പി.ഐ മാൻഡേറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാ മാസവും 10 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു.പി.ഐ ആപ്പ് ഡാഷ്‌ബോർഡ് പരിശോധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഫ്രിഡ്ജ് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെയാണിത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറില്ലേ? പേമെന്‍റുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ രീതി പിന്തുടരാം.

    ദിവസേനയുള്ള ചെലവുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക

    ഒരു നോട്ട്ബുക്കോ, ആപ്പോ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റോ ഉപയോഗിക്കുക. സ്ഥിരതയാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ രൂപയും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകും. ഈ ചെറിയ ശീലം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും നിശബ്ദമായ യു.പി.ഐ ഡെബിറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം തിരികെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    മികച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന യു.പി.ഐ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

    ചില ആപ്പുകൾ ചെലവുകൾ തരം തിരിച്ചു നൽകുകയും റിമൈൻഡറുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവർത്തിച്ചുള്ള പേമെന്‍റുകൾ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്തരം ആപ്പുകൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മിറർ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച്, പണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുന്നു. തുക പെരുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓട്ടോ പേ തടയാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.


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    TAGS:bankingSelf finance ManagementUPIUPI Payments
    News Summary - Pitfalls in UPI Auto Pay
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