പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലെ തെറ്റുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് 5 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ തിരുത്താം

പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലെ തെറ്റുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് 5 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ തിരുത്താംtext_fields
നിങ്ങളുടെ പി.എഫ് വിവരങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ്. ഇ.പി.എഫ്.ഒ തങ്ങളുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് പേര്, പിതാവിന്റെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇ.പി.എഫ്.ഒ അംഗങ്ങളുടെ പോർട്ടലിലെ 'ജോയിന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ' സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി തിരുത്താൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
ഇ.പി.എഫ്.ഒ മെമ്പർ പോർട്ടൽ വഴി പി.എഫ് വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരുത്താം?
ഇ.പി.എഫ്.ഒ പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന 5 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താവുന്നതാണ്.
ലോഗിൻ ചെയ്യുക: ആദ്യം തന്നെ ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക 'യൂനിഫൈഡ് മെമ്പർ പോർട്ടൽ' സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക യു.എ.എൻ ഉം പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
Joint Declaration തെരഞ്ഞെടുക്കുക: ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, മുകളിലെ മെനുവിലുള്ള Manage ടാബിൽ പോയി ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് Joint Declaration എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കമ്പനിയും വിവരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കുക: ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരിയായ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, പിതാവിന്റെ പേര്, വൈവാഹിക നില, ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവായ തീയതി എന്നിവയിൽ നിന്ന് തിരുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ശരിയായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും നൽകുക: നിങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. വെരിഫിക്കേഷനായി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സഹായ രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക: എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷം, ആധാർ ബന്ധിത OTP (Aadhaar-based OTP) ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. ഈ അപേക്ഷ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് (Employer) അംഗീകാരത്തിനായി പോകുകയും, തുടർന്ന് ഇ.പി.എഫ്.ഒ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താം?
ഒരു ജീവനക്കാരന് താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ്:
- ജീവനക്കാരന്റെ പേര്
- പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേര്
- ജനനത്തീയതി
- ലിംഗഭേദം
- വൈവാഹിക നില
- കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി
- കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച തീയതി