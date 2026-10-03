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Madhyamam
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    1 രൂപ മുടക്കിയാൽ 10 ലക്ഷം വരെ കവറേജ്; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് നിസാരമല്ല

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    1 രൂപ മുടക്കിയാൽ 10 ലക്ഷം വരെ കവറേജ്; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് നിസാരമല്ല
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    ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനും സീറ്റും തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകി പണമടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 1 രൂപയിൽ താഴെ നിരക്കിൽ ഒരു 'ഓപ്ഷനൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്' കാണാം. വളരെ ചെറിയ തുകയായതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാരും ഇതിന്റെ നിബന്ധനകൾ വായിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഈ ചെറിയ ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്ക് പിന്നിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ട്.

    ഈ റെയിൽവേ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    അപകട മരണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിര വൈകല്യം: 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    ഭാഗികമായ സ്ഥിര വൈകല്യം: 7.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    അപകടം മൂലമുള്ള ചികിത്സാ/ആശുപത്രി ചെലവുകൾ: 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ്: 10,000 രൂപ.

    ഇതൊരു സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസോ അല്ല മറിച്ച് അപകട ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമാണ്. ഒരു വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ് അല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ തുക വീതം സമാഹരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഈ റിസ്ക് ലളിതമായി വീതിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

    ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ വീണുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് കവറേജ് ലഭിക്കുമോ?

    അതെ, ലഭിക്കും. പലരും കരുതുന്നത് വലിയ ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾക്കോ പാളം തെറ്റലുകൾക്കോ മാത്രമേ ഈ കവറേജ് ലഭിക്കൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ, ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുകൾ മൂലമുള്ള ആശുപത്രി ചെലവുകൾ (2 ലക്ഷം രൂപ വരെ), വൈകല്യം, മരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

    യാത്രയ്ക്കിടെ അസുഖം വന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുമോ?

    ഇല്ല. ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടമാണിത്. യാത്രയ്ക്കിടെ പെട്ടെന്ന് പനി വരികയോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വാഭാവിക മരണം, ആത്മഹത്യ, മുൻപുള്ള രോഗങ്ങൾ, സ്വയം വരുത്തിവെക്കുന്ന പരിക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നില്ല.

    ട്രെയിൻ മിസ് ആയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ?

    ഇല്ല. ടിക്കറ്റ് മിസ് ആകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പരിധിയിൽ വരില്ല. അതുപോലെ, സ്റ്റേഷൻ പരിധിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കോ ഫൂട്ട് ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാതെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കോ കവറേജ് ലഭിക്കില്ല.

    ക്ലെയിം എങ്ങനെ നൽകാം?

    അപകടമുണ്ടായാൽ ഐ.ആർ.സി.ടി.സിയെ അല്ല പകരം ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ഫോം, റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുടെ അപകട റിപ്പോർട്ട്, ആശുപത്രി ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി, ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കണം.

    തക്കസമയത്ത് കൃത്യമായ റെയിൽവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെടാൻ കാരണം. കൂടാതെ, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മൊബൈലിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് വഴി നോമിനി വിവരങ്ങൾ നൽകാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

    ഇതിനകം ഹെൽത്ത്/ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളവർ ഇത് എടുക്കണോ?

    നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പേഴ്സനൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പണം മാത്രം ചെലവുവരുന്നതിനാൽ ഒരു അധിക സുരക്ഷാ കവറേജ് ആയി ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ1 രൂപയിൽ താഴെ നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല, മറിച്ച്, ആ നിർദ്ദിഷ്ട യാത്രയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ചില കൃത്യമായ അപകടങ്ങൾക്ക് മാത്രം സംരക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്.

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    News Summary - one rupee insurance claim with train ticket
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