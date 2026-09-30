റേഷൻ കാർഡ്, ഗ്യാസ്, എഫ്.ഡി; ഓർക്കുക, ഒക്ടോബറിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

റേഷൻ കാർഡ്, ഗ്യാസ്, എഫ്.ഡി; ഓർക്കുക, ഒക്ടോബറിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾtext_fields
നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ്, വായ്പ, സമ്പാദ്യം, നികുതി, ഗാർഹിക ചെലവുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് ഒക്ടോബറിൽനിലവിൽ വരുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ആർ.ബി.ഐറിപ്പോ നിരക്കിൽ തീരുമാനം ഒക്ടോബർ 7ന്
ആർ.ബി.ഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി 2026 ഒക്ടോബർ 5 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ യോഗം ചേരും. യോഗത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം എടുക്കുന്ന നയപരമായ തീരുമാനം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റുമോ അതോ നിലവിലുള്ളത് തുടരുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ആർ.ബി.ഐയുടെ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ നയ അവലോകനത്തിനു ശേഷം റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായിരുന്നു.
റിപ്പോ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ വായ്പാ, നിക്ഷേപ നിരക്കുകളെ ബാധിച്ചേക്കും. എന്നാൽ ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ വായ്പാ, നിക്ഷേപ നിരക്കുകളിലേക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈമാറുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം.
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് കേസുകളുടെ അവസാന തീയതി നീട്ടി
2026-27 ലേക്ക് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30ൽ നിന്ന് 2026 ഒക്ടോബർ 21 ആയാണ് നീട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നികുതിദായകർക്ക് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31ൽ നിന്ന് നവംബർ 21 ആയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
എൽ.പി.ജി ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ, ഗാർഹിക എൽ.പി.ജി ഉപയോക്താക്കൾ ബാധകമായ സബ്സിഡിയോടെ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിലും സിലിണ്ടർ ലഭിക്കും. സബ്സിഡി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രം.
എസ്.ബി.ഐ എ.ടി.എം നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം
ശമ്പള അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എമ്മുകളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്-കം-വിത്ഡ്രോവൽ മെഷീനുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ പ്രതിമാസ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം എസ്.ബി.ഐ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച നിയമങ്ങൾ 2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വരും.
എല്ലാ എസ്.ബി.ഐ ശമ്പള അക്കൗണ്ട് വകഭേദങ്ങളിലും മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എമ്മുകളിലെ സൗജന്യ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിമാസം 10 എന്നതിൽ നിന്ന് 5 ആയി കുറയ്ക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ, നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ ഇടപാടുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ബേസിക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ നാല് പണമിടപാടുകൾ സൗജന്യമായി തുടരും. അതിനുശേഷം, ഓരോ ഇടപാടിനും 15 രൂപയും ജി.എസ്.ടിയും ഈടാക്കും.
ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പലിശ നിരക്കുകൾ
ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ 2026 പാദത്തിലേക്കുള്ള ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കും. പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് , നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിങ്സ് സ്കീം, സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്, കിസാൻ വികാസ് പത്ര, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ സർക്കാർ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പലിശ നിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ പാദത്തിനായുള്ള നിരക്കുകളിലെ ഏത് മാറ്റവും ഈ സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേണിനെ ബാധിക്കും.
എൻ.ആർ.ഐയിൽ നിന്ന് വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ,നോൺ-റെസിഡന്റ് സെല്ലറിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്ന റസിഡന്റ് വ്യക്തികൾക്കും ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലികൾക്കും ടി.ഡി.എസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക TAN ആവശ്യമില്ല. പകരം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് PAN ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ടി.ഡി.എസിൽ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.
എൻ.പി.എസ് നിരക്കുകൾ
നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും (NPS) എൻ.പി.എസ് ലൈറ്റിനു കീഴിലും പോയിന്റ്സ് ഓഫ് പ്രെസൻസിന് (PoPs) വരിക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്ന ചാർജുകൾ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (PFRDA) പരിഷ്കരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച ചാർജുകൾ 2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ബാധകമാകും.
പുതിയ ഘടന പ്രകാരം, ഒരു PoP വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വരിക്കാരൻ ഓരോ പെർമനന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനും 200 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ഓൺബോർഡിങ് ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരും. വരിക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണയായി ഈ 200 രൂപ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല.
ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് നിയമങ്ങൾ മാറും
വലിയ തുകകളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വരും. ഇതനുസരിച്ച് ബാങ്കുകൾ ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആദായ നിരക്കുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്..
ബൾക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്കുകൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് ഗ്രേസ് പിരീഡ് ലഭ്യമായിരിക്കും, അതായത് ഏറ്റവും വൈകിയത് രാവിലെ 10:10നകം നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കണം.
യു.പി.ഐ എം.ഡി.ആർ
2,000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള വ്യാപാരി ഇടപാടുകൾക്ക് പുതിയ യു.പി.ഐ മെർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഘടന ബാധകമാകും. ഉപയോക്താക്കൾ യു.പി.ഐ പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ എം.ഡി.ആർ നൽകേണ്ടി വരില്ല. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള (P2P) യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ തുക എത്രയായാലും സൗജന്യമായി തുടരും. 2,000 രൂപ വരെയുള്ള വ്യാപാരി പണമടയ്ക്കലുകളും പൂജ്യ എം.ഡി.ആർ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഇടപാടുകളും സൗജന്യമായി തുടരും. ഒക്ടോബർ 15 മുതലാണ് ചാർജ് ഈടാക്കി തുടങ്ങുക.
1.58 കോടി റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പൂട്ടുവീഴും
രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാത്ത 1.58 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ മരവിപ്പിക്കും. പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലെ (പി.ഡി.എസ്) ഡാറ്റാബേസ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെയും വ്യാജ, നിഷ്ക്രിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം നൽകും. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇ-കെവൈസി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവരുടെ കാർഡുകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കും.
ഭേദഗതി ചെയ്ത ടാർഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി. സൈലന്റ് റേഷൻ കാർഡുകൾ എന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാർഡുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഭക്ഷ്യധാന്യ ആനുകൂല്യം വാങ്ങാത്ത കാർഡുകളെയാണ് സൈലന്റ് കാർഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യം താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുക, തുടർന്ന് ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷനും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇ-കെവൈസിയും നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നതാണ് ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ.
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