എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ: 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ: 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
വർധിച്ചുവരുന്ന ആരോഗ്യപരിപാലന ചെലവുകൾ സമ്പാദ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായി മെഡിക്കൽ കവറേജ് മാറുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒക്ടോബർ 1ലെ എൻ.പി.എസ് ദിനത്തിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി നാഷനൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ നിർബന്ധിത ഇൻഷുറൻസ് എൻറോൾമെന്റായി 'എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ' ആരംഭിച്ചത്. ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ആക്സിസ് പെൻഷൻ ഫണ്ടും, ഇൻഷുറർ ആയി ആദിത്യ ബിർള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുമാണ് നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പങ്കാളികൾ.
എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ വഴി വരിസംഖ്യാക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ എൻ.പി.എസ് സംഭാവനയുടെ 25 ശതമാനം വരെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം. എന്നാൽ, ഇത് ദീർഘകാല റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യത്തെ ബാധിക്കാതെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ നേരിടാൻ സഹായിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഡെഡക്റ്റബിൾ തുകയും
തുടക്കത്തിലെ നിക്ഷേപം: എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രാരംഭമായി കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം. തുടർന്നുള്ള സംഭാവനകൾ 10 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കാം. ആദ്യ വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് ചാർജ് (Rs 200), നികുതികൾ എന്നിവ ഈ തുകയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും.
കവറേജ് ലഭ്യത: കുടുംബങ്ങൾക്കായി 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജുള്ള 'ഫാമിലി-ഫ്ലോട്ടർ' ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ്.
ഡെഡക്റ്റബിൾ തുക: സൂപ്പർ ടോപ്പ്-അപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരിസംഖ്യാക്കാരൻ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് വഹിക്കേണ്ട തുകയാണിത്. കവറേജിന് അനുസരിച്ച് ഡെഡക്റ്റബിൾ തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു:
- Rs 1 ലക്ഷം കവറേജ്: Rs 10,000 ഡെഡക്റ്റബിൾ
- Rs 5 ലക്ഷം കവറേജ്: Rs 50,000 ഡെഡക്റ്റബിൾ
- Rs 10 ലക്ഷം കവറേജ്: Rs 1 ലക്ഷം ഡെഡക്റ്റബിൾ
- Rs 30 ലക്ഷം കവറേജ്: Rs 3 ലക്ഷം ഡെഡക്റ്റബിൾ
ഈ ഡെഡക്റ്റബിൾ തുക ഒരൊറ്റ ആശുപത്രി വാസത്തിൽ നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി വർഷത്തിലെ ഒന്നിലധികം ചികിത്സകളിൽ നിന്നോ പൂർത്തിയാക്കാം. സ്വന്തം പണത്തിൽ നിന്നോ എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് അനുവദനീയമായ തുക പിൻവലിച്ചോ ഇത് അടയ്ക്കാം.
പ്രായപരിധി: 18 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രീമിയം മൂന്ന് പ്രായവിഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് (18-40, 40-60, 60-70). 85 വയസ്സ് വരെ പുതുക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
ചികിത്സാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ: 12 മാസത്തെ പ്രീ-എക്സിസ്റ്റിങ് ഡിസീസ് (മുൻപുള്ള രോഗങ്ങൾ) കവറേജും 30 ദിവസത്തെ പ്രാരംഭ വെയ്റ്റിങ് പിരീഡും ഉണ്ടാകും. സാധാരണ ആശുപത്രി വാസത്തിനുള്ള സിംഗിൾ പ്രൈവറ്റ് റൂം, ഐ.സി.യു (ICU), ആയുഷ് (AYUSH) ചികിത്സകൾ, മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സകൾ, റോഡ് ആംബുലൻസ് (Rs 2,500 വരെ), ഡേ കെയർ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം കുറയ്ക്കുമോ?
മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനായി പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് തുക കുറച്ചേക്കാമെങ്കിലും, പുറത്തുനിന്നുള്ള തുകയെ ആശ്രയിക്കാതെ ആരോഗ്യ ചെലവുകൾ നേരിടാൻ ഇത് വരിസംഖ്യാക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു.
വിപണിയിലെ ഇടിവ് എൻ.പി.എസിനെ ബാധിക്കുമോ?
എൻ.പി.എസ് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, ഓഹരികളിലെ നിക്ഷേപം 25 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു പങ്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും (65% വരെ) കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലും (45% വരെ) ആണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായാലും നിക്ഷേപ വൈവിധ്യവൽക്കരണം കാരണം സമ്പാദ്യത്തിലെ ആഘാതം പരിമിതമായിരിക്കുമെന്നും, ദീർഘകാല വളർച്ചയും മൂലധന സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആക്സിസ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് എം.ഡി & സി.ഇ.ഒ സുമിത് ശുക്ല പറയുന്നു.
സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് പകരമാണോ ഇത്?
അല്ല. എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് പകരമല്ല, മറിച്ച് പരമ്പരാഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യ-നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ്. വരിസംഖ്യാക്കാർ ആവശ്യത്തിന് സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ തുക എൻ.പി.എസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയും വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി വളരുകയും ചെയ്യും.
ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ
- ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഫീ: പ്രതീകാത്മകമായി പ്രതിവർഷം 0.08% വരെ മാത്രം.
- മെയിന്റനൻസ് ചാർജ്ജ്: പ്രതിവർഷം Rs 200 (+ നികുതികൾ).
- കുറഞ്ഞ ഫീസ് ഘടനയായതിനാൽ സമ്പാദ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കില്ല.
ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും യഥാർഥത്തിൽ വരുന്ന ആരോഗ്യ ചെലവുകളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ എൻ.പി.എസ് സ്വാസ്ഥ്യ സഹായിക്കുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപ്പസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് വരിസംഖ്യാക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കും.
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