ഉയർന്ന പെൻഷനോ അതോ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷയോ? എൻ.പി.എസ് ആനുവിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഉയർന്ന പെൻഷനോ അതോ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷയോ? എൻ.പി.എസ് ആനുവിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്text_fields
വിരമിക്കൽ കാലത്ത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആനുവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിശ്ചിത വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം പങ്കാളിക്ക് പെൻഷൻ തുടരുമോ എന്നും കുടുംബത്തിന് നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുമോ എന്നും തീരുമാനിക്കുന്നു. നാഷനൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ഒരു വിരമിക്കൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെൻഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. വിരമിക്കുമ്പോൾ, ഈ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആനുവിറ്റി വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള വരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആനുവിറ്റി സർവിസ് പ്രൊവൈഡറിൽ (ASP) നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പെൻഷനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ആനുവിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ 'പർച്ചേസ് പ്രൈസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു തുക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുകയും, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വരുമാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറച്ചേക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പങ്കാളിക്ക് സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതോ ആയ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി പ്രതിമാസ പെൻഷൻ തുക കുറവായിരിക്കും.
1. ലൈഫ് ആനുവിറ്റി
ഇത് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പെൻഷൻ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം പെൻഷൻ നിലയ്ക്കുകയും നോമിനിക്ക് സാധാരണയായി മറ്റ് തുകകളൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്ഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. പങ്കാളിക്ക് സ്വന്തമായി വിരമിക്കൽ വരുമാനമുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതർക്കായി ആനുവിറ്റി തുക മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ലാത്തവർക്കോ ഇത് അനുയോജ്യമായേക്കാം.
2. പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ലൈഫ് ആനുവിറ്റി
ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെൻഷൻ നൽകുന്നു, എന്നാൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം, ആനുവിറ്റി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തുക നിങ്ങളുടെ നോമിനിക്ക് തിരികെ നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആനുവിറ്റി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ 20 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാൽ, പ്ലാനിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നോമിനിക്ക് ഈ 20 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും.
എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ വരുമാനത്തിലെ കുറവാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒടുവിൽ ഈ തുക തിരികെ നൽകേണ്ടതുള്ളതിനാൽ, മറ്റ് ലൈഫ്-ഓൺലി ആനുവിറ്റികളെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണയായി ഇതിലെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ കുറവായിരിക്കും. സാധാരണ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം കുടുംബത്തിനായി കുറച്ച് തുക നീക്കിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിരമിച്ച വ്യക്തികൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
3. ജോയിന്റ് ലൈഫ് ആനുവിറ്റി
വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് ജോയിന്റ് ലൈഫ് ആനുവിറ്റി മികച്ച സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും. ചില പ്ലാനുകൾ പങ്കാളിക്ക് 100 ശതമാനം പെൻഷൻ തുകയും നൽകുന്നുണ്ട്.
പങ്കാളിയുടെ മരണം വരെ സാധാരണയായി ഈ പെൻഷൻ തുടരും. പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ ലഭിക്കാത്ത ജോയിന്റ്-ലൈഫ് ഓപ്ഷനിൽ, പങ്കാളിയുടെ മരണത്തോടെ വിതരണം അവസാനിക്കും. ഒരു പങ്കാളി സാമ്പത്തികമായി മറ്റേയാളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയോ സ്വന്തമായി പെൻഷനോ മറ്റ് സമ്പാദ്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
4. പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ലൈഫ് ആനുവിറ്റി
ഇത് പങ്കാളിക്കുള്ള സംരക്ഷണവും അനന്തരാവകാശ ആനുകൂല്യവും സമന്യയിപ്പിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബർ ആദ്യം പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പങ്കാളിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെൻഷൻ ലഭിക്കും. രണ്ടുപേരുടെയും മരണശേഷം, ആനുവിറ്റി വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച തുക നോമിനിക്ക് തിരികെ നൽകും.
ഇത് കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതകാലമത്രയും വരുമാനം നൽകുകയും ഒടുവിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ, തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന പങ്കാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന നിക്ഷേപ തുക കുടുംബത്തിന് തിരികെ നൽകുക എന്നതാണെങ്കിൽ, ഇത് പരിഗണക്കാവുന്നതാണ്.
5. എൻ.പി.എസ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓപ്ഷൻ
പി.എഫ്.ആർ.ഡി.എ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സാധാരണ ആനുവിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൻ.പി.എസ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓപ്ഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ രീതി അനുസരിച്ച്, പെൻഷൻ ആദ്യം സബ്സക്രൈബറിനും പിന്നീട് പങ്കാളിക്കും ലഭിക്കും. രണ്ടുപേരും മരിച്ചതിനുശേഷം, പെൻഷൻ സബസ്ക്രൈബറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും തുടർന്ന് അച്ഛനും ലഭിക്കും.
യോഗ്യരായ അവസാന കുടുംബാംഗവും മരിച്ചതിനുശേഷം, പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നോമിനിക്കോ നിയമപരമായ അവകാശിക്കോ തിരികെ നൽകും. വിരമിക്കൽ വരുമാനം ആശ്രിതരായ മാതാപിതാക്കളെക്കൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
ഏത് ആനുവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്?
എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ഒറ്റ ആനുവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉയർന്ന പെൻഷൻ നേടുക എന്നതാണോ ലക്ഷ്യം, അതോ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരാണോ, എങ്കിൽ ലൈഫ്-ഒൺലി ഓപ്ഷൻ അർഥവത്തായേക്കാം. മക്കൾക്കോ മറ്റ് അവകാശികൾക്കോ തുക മാറ്റിവെക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ പരിഗണിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ വരുമാനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ജോയിന്റ്-ലൈഫ് ആനുവിറ്റി ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലി ഇൻകം ഓപ്ഷനായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.
പ്രതിമാസ പെൻഷൻ മാത്രം നോക്കി ആനുവിറ്റികളെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും, പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തിരികെ ലഭിക്കുമോ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് എത്ര വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുക.
വിവിധ എ.എസ്.പികൾ നൽകുന്ന ആനുവിറ്റി നിരക്കുകളും ഓപ്ഷനുകളും വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് പി.എഫ്.ആർ.ഡി.എ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വാങ്ങിയ ആനുവിറ്റി തീരുമാനം തിരുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ എൻ.പി.എസ് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള വരുമാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ലഭ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെയും അവയുടെ പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകളെയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം താരതമ്യം ചെയ്യുക.
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