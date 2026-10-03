പ്രതിദിന എസ്.ഐ.പിയോ പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പിയോ, ഏതാണ് കൂടുതൽ ലാഭം നൽകുന്നത്?text_fields
രൂപയുടെ ശരാശരി മൂല്യനിർണയത്തിലുള്ള ആഘാതം:
പ്രതിദിന എസ്.ഐ.പികൾ ഓരോ വിപണി ദിനത്തിലെയും അസറ്റ് മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന (NAV) ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പികൾ മാസംതോറും നിശ്ചിത തീയതിയിൽ മാത്രമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂനിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത്. എങ്കിലും, ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഈ ദിനംപ്രതിയുള്ള ശരാശരി കണക്കുകളും മാസത്തിലെ ശരാശരി കണക്കുകളും ഒരുപോലെയായി മാറുകയും ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ലാഭം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂട്ടുവളർച്ചയും വിപണിയിലെ സമയവും:
പ്രതിദിന എസ്.ഐ.പികളിൽ ദിവസേന ചെറിയ തുക വീതം മാസത്തിലുടനീളം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഇത് നിക്ഷേപത്തിന് വളരാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകുമെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം വളരെ നിസാരമാണ്.
വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടവും റിസ്ക് കുറയ്ക്കലും:
വിപണിയിൽ വലിയ ഇടിവുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഓരോ വ്യാപാര ദിനത്തിലും വാങ്ങി ശരാശരി മൂല്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വഴി ഡെയ്ലി എസ്.ഐ.പികൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. എങ്കിലും നീണ്ട ബുൾമാർക്കറ്റുകളിലോ ബെയർ മാർക്കറ്റുകളിലോ വലിയ ദോഷഫലങ്ങളില്ലാതെ ഇതേ റിസ്ക് കുറയ്ക്കലും വിപണി നവീകരണവും പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പികളിലൂടെയും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്.
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സങ്കീർണ്ണതയും പരിശോധനയും:
ഒരു ഡെയ്ലി എസ്.ഐ.പി വഴി വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 250 ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത് ടാക്സ് രേഖകൾ തയാറാക്കുന്നതും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പിയിൽ വർഷത്തിൽ 12 ലളിതമായ ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ട്രാക്കിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
പ്രവർത്തന സൗകര്യവും പണലഭ്യതയും:
മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള ദിവസത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പി ക്രമീകരിക്കുന്നത് അച്ചടക്കമുള്ള നിക്ഷേപ ശീലം ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡെയ്ലി എസ്.ഐ.പികൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിരന്തരം പണലഭ്യത ആവശ്യമാണ്. അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് പരാജയപ്പെടാനോ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ചാർജുകൾ ഈടാക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാന ഇക്വിറ്റി സൂചികകളുടെ മുൻകാല കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രതിദിന എസ്.ഐ.പിയും പ്രതിദിന എസ്.ഐ.പിയും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക ലാഭത്തിലെ വ്യത്യാസം കേവലം 0.1% മുതൽ 0.2% വരെ മാത്രമാണ്. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പ്രകടനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എസ്.ഐ.പിയുടെ ഇടവേളകളല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അസറ്റ് അലോക്കേഷനും നിക്ഷേപ കാലയളവുമാണ്.
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