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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 21 July 2026 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 2:53 PM IST

    ടോൾ പ്ലാസകൾ സന്ദർശിക്കാതെ ഫോണിലൂടെ പ്രതിമാസ പാസുകൾ സ്വന്തമാക്കാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി എൻ.എച്ച്.എ.ഐ

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    ടോൾ പ്ലാസകൾ സന്ദർശിക്കാതെ ഫോണിലൂടെ പ്രതിമാസ പാസുകൾ സ്വന്തമാക്കാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി എൻ.എച്ച്.എ.ഐ
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    ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി ടോൾ ബൂത്തുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പ്രതിമാസ ലോക്കൽ പാസുകൾ വാങ്ങാം. ഹൈവേ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) തങ്ങളുടെ 'രാജ്മാർഗ് യാത്ര' (RajmargYatra) മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കൽ പാസ് സൗകര്യം, വിവിധ ഭാഷകളിൽ സഹായം നൽകുന്ന 'മാർഗ്മിത്ര ഹെൽപ്പ് സെന്റർ' എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി.

    വീട്ടിലിരുന്ന് ലോക്കൽ പാസ് വാങ്ങാം

    ടോൾ പ്ലാസയുടെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആപ്പ് വഴി പ്രതിമാസ അൺലിമിറ്റഡ് യാത്രാ പാസ് വാങ്ങാം. ഇതിനായി രേഖകളുമായി പ്ലാസ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡൽഹിയിലെ അർബൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡ്-II-ലെ മുണ്ട്ക-ബക്കർവാല ടോൾ പ്ലാസയിലാണ് ഇത് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്ലാസകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.

    പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം

    ഡിജിലോക്കർ, വാഹൻ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് യാത്രികരുടെ വിലാസം, വാഹന നമ്പർ, ഫാസ്ടാഗ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നു. ജി.ഐ.എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ പരിശോധന വഴിയാണ് അർഹത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അതിനാൽ പേപ്പർ വർക്കുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാകും.

    മാർഗ്മിത്ര ഹെൽപ്പ് സെന്‍റർ

    ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ത്യയിലെ 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്ന എ.ഐ (AI) പിന്തുണയുള്ള സഹായ കേന്ദ്രമാണ് മാർഗ്മിത്ര. ഫാസ്ടാഗ് റീചാർജ്, കെ.വൈ.സി (KYC), റീഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ്, പരാതികൾ നൽകാനും അവ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

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    TAGS:Tolltoll plazaBusiness News
    News Summary - Monthly passes can be purchased over the phone without visiting toll plazas
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